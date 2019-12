La ciencia santafesina

Varias veces escribí acerca de distinciones otorgadas a instituciones y personalidades del área científica de Rosario. Es que nuestra ciudad cuenta con efectores de salud públicos y privados de excelencia y asimismo con prestigiosas entidades como su universidad, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) dependiente del Conicet, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ahora me es grato destacar el premio obtenido por el doctor Andrés Binolfi, director del IBR, quien, junto a su equipo, analizando células vivas mediante un aparato de resonancia magnética nuclear y con resolución atómica, obtuvo por primera vez las características que tienen que ver con el mal de Parkinson y problemas cardiovasculares, lo que podría posibilitar indicios tempranos de esas afecciones y su consecuente tratamiento. El premio fue adjudicado por la Fundación Fima Leloir, dirigida por Josefina Leloir, sobrina del Nobel de Química 1970, doctor Federico Leloir. Y aunque no es rosarino, un biólogo vegetal santafesino, Federico Ariel, perteneciente a la Universidad del Litoral, también fue premiado por la misma fundación en virtud de su estudio sobre genética de las plantas. Una vez más Rosario y Santa Fe galardonadas por su importante contribución a la ciencia.

¿Plata en el bolsillo?

Con un corralito efectivo para Navidad (sólo se puede extraer montos limitados de los cajeros), un impuesto al viajero para las vacaciones de muchos y un impuesto astronómico a los ahorros de una vida (traducción al criollo de los aumentos en bienes personales), queda en claro de una vez por todas y a sólo una semana de la asunción, que lejos de poner plata en el bolsillo de la gente la intención es sacarla del bolsillo de la clase media, que obviamente para el "Alberti-Cristinismo"no está incluida en el conjunto que llamamos "gente". Para peor, se presenta al programa de emergencia como una especie de guerra al hambre. Pero esta noción es debatible ya que los únicos que tendrán acceso a la mentada tarjeta alimentaria son aquellos que ya tengan planes (vale decir, plata y comida), no los indigentes que se mueren de hambre en la calle. No prestes atención a lo que dice, mirá lo que hace.

La sacudida clase media

Incómodamente ubicados como es su costumbre, los "ni ni" (ni pobres ni ricos) se acorazan. Saben que serán el blanco perfecto una nueva vez, avisada pero desoída como siempre. No pregunten por qué entre sorna y desaliento se alinean malhumorados tras cajeros automáticos vacíos, ni cuál es la razón por la que tantos "te lo dije" chocan cacofónicos en los más diversos escenarios, el súper, la agencia de viajes, el banco, y el solitario rellano de alguna plaza porque si alguien respondiese no sería conveniente el reproducirlo. Asistimos pues al más veloz desencanto de "los del medio", que con más, y más variados impuestos sobre sus ya magras vidas serán obligados a solidarizarse con el gran monstruo del Estado. De los pobres ya no se habla, ¿será que siempre existieron, o que el ayudar a quien en verdad lo precisa no reditúa? Lo cierto es que los escuetos recursos de la clase media, ahora más oprimida, no serán para ayudarlos a ellos. Y aunque no es novedad, al parecer algunos no lo creían.

Movilidad jubilatoria

El ministro de Economía dijo en su primera aparición pública que los cambios aplicados por Cambiemos a la fórmula de cálculo de haberes jubilatorios era inaceptable y grave. A los siete días de esa frase, y con una sonrisa, suspendió la movilidad jubilatoria. Cómo mínimo es un hipócrita. Veremos como sigue la historia. Ya no le creo nada.