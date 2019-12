La ciencia santafesina II

Parafraseando la excelente y oportuna carta publicada hace unos días de Edgardo Urraco y repitiendo su título original con la intención de confirmar sus conceptos, me permito ampliar los merecimientos de arte y ciencia de nuestra región. Corría el año 2017 cuando se logró la constitución con bases legales de la Academia de Ciencias Médicas de la Provincia de Santa Fe. Una organización "sui generis"cuyo claustro de 30 miembros académicos fundadores permiten y facilitan que la medicina pueda obrar para que el destino de su accionar signifique convertir esa mixtura multifuncional en salud para la población circundante. Se constituyó reuniendo a los doctorados y doctoradas, que ya pertenecían a otras academias científicas nacionales, con la esperanza de continuar incorporando miembros de número de ambos sexos en la natural reposición que las nominaciones "a perpetuidad" vayan otorgando espacio. Durante el 2018 fueron designados 9 miembros con lo cual se completa un total de 39 académicos. En sus estatutos dispone proporcionar a las autoridades de la provincia el asesoramiento gratuito de todo tipo de consultas sanitarias y medioambientales y convocar y asistir a los profesionales jóvenes del arco de las especialidades que componen las ciencias. Todo académico, en una mayoría jubilados, han decidido volver a calzar los guantes de trabajo "ad honorem" para cumplir estos fines. Ser académico no es escalar un podio ni recibir un lauro. Significa habérsele adjudicado su lugar en un sitial que llevará el nombre de un maestro que brilló en su especialidad en el Siglo XX, padrinazgo que involucra un estímulo y un compromiso para el recipiendario. Esas adjudicaciones no son honores, significan trabajo, con la clara intención de ser un accionar hacia terceros: los profesionales emergentes que luchan para encontrar sus derroteros. Hace un año leíamos en La Capital que el académico Dr. Diego de Mendoza, fundador de nuestro IBR, recibía de manos del presidente de la República el premio "Investigador de la Nación", máxima distinción que se otorga en ese rubro y era la primera vez que recaía sobre un experto que trabaja en nuestra ciudad y uno de los 30 fundadores de la Academia. Todos los hilos se unen para tejer la malla que reúne las ciencias en esa creación; el academicismo, única hormona virtual que puede incrementar las luces que producen las mentes humanas que comienzan a cintilar.

¡Cuidado ciudadanos; estamos indefensos!

No solamente estamos a expensas de los delincuentes, si no también de la justicia! Nos pasó a nosotros: una mañana a las 5.40 rompieron las puertas de nuestro domicilio, nos levantaron a los gritos en ropa interior, nos hicieron tirar al suelo mientras nos apuntaban a la cabeza más de siete encapuchados. Después nos informaron que era un allanamiento. ¿A nosotros? Jubilados que, después de toda una vida de trabajo, no tenemos antecedentes ni de contravenciones de tránsito. Nos revolvieron toda la casa. ¿Por qué semejante vejación y violación a nuestra intimidad? Además del daño económico y psicológico todavía imposible de superar. ¿Porque somos los padres del doctor Claudio Tavella y a los fiscales Schiappapietra y Delery se les ocurrió sospechar de su desenvolvimiento como abogado y que podría interferir en la investigación? ¡Cosa más ridícula! Presidentes con todo el poder esperando muy cómodos en sus asientos. ¡Se lo llevaron esposado como el peor delincuente! Claudio está privado de su libertad y nosotros sufriendo por su injusta ausencia. Ya pasaron 37 días y estos señores siguen sin presentar pruebas concretas y un ciudadano, como cualquiera de ustedes, sigue preso. Esta justicia es muy injusta. ¡Cuidado ciudadanos; cada vez estamos mas indefensos!

Mané y Maradona: ambos dicen mucho

Mané desde Senegal nos dice mucho, Maradona desde la Rosada también. Sadio Mané había llegado a mí a través de algunas jugadas geniales en su Liverpool actual. Este inmenso personaje, que merecería estar en la tapa de todos los periódicos del mundo, con su sensibilidad y espíritu solidario nos embriaga el alma. Escribir sobre las hazañas de Mané en un rectángulo de césped sería tan insípido como inexpresivo. Tampoco sorprendería a nadie que una superestrella del futbol mundial nos mostrara fotos subiéndose a una Ferrari, a un avión o en un yate, como lo han hecho tantos. Lo que emociona de este futbolista senegalés es la manera en que "siente y vive, y cómo lo traduce en hechos concretos". ¿Para qué quiero 10 coches, 20 relojes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre", dijo el atacante senegalés de 27 años en diálogo con un medio que, en gran medida, podría asociárselo al de una iglesia itinerante. Suele viajar al lugar de sus raíces para empaparse de sus necesidades actuales y darse esos gustos que sólo los "seres elegidos" pueden darse, ayudando al prójimo. Mané consagra sus días pensando en ellos. Es un verdadero ejemplo para la humanidad y esos actos suyos no tienen la publicidad que sería bueno poder transmitirles amplificados a los jóvenes. Seguramente no tendrá que "negociar con el fisco" de ningún país una multa por evadir impuestos como asiduamente deben hacerlo otras grandes figuras. Me pregunto; nuestros sindicalistas, empresarios y políticos megamillonarios, qué sentirán al verse "tan pequeños" al lado de éstas, las cosas verdaderamente trascendentes que nacen de este auténtico filántropo de estos tiempos ? Maradona visitó ayer en La Rosada al Presidente. Según se supo, le llevó un proyecto de "recuperación de potreros" sobre el cual no trascendió cuál sería su aporte económico para la concreción del mismo. Tras la reunión se solazó lanzando burdas chicanas, desde el balcón que alguna vez engalanó como Campeón mundial.

El retorno de la protesta rural

Algunas imágenes publicadas el viernes en el diario La Capital y otros medios nacionales son un obligado boleto de retorno a lo ya vivido. Lejos de ser un simpático déjà vu para quienes hemos comulgado, como lo hacemos nuevamente hoy, con los justos reclamos de derechos de los productores agropecuarios ante el avasallamiento de un Estado que pretendió con la infame Resolución 125 apropiarse de recursos económicos privados mediante la implementación de retenciones e impuestos leoninos, es el reencontrarse ante la misma hostilidad (materialmente evidenciada) de una sociedad revanchista que cree que la "igualdad de clases" es un derecho, la "educación" un estorbo, el "esfuerzo" una pérdida de tiempo y el "respeto a la propiedad" cuestionable. Más allá de mis consabidas críticas al sector agropecuario argentino por el trato a los animales y por el uso y abuso de agroquímicos, reconozco hoy como entonces la importancia de su rol dentro de la economía de Argentina. Pretender que un sector económico (y social) se "solidarice" obligadamente con el Estado (no con los pobres) y se haga cargo de remontar las incontables pérdidas que malas administraciones gubernamentales del país produjeron llevando a sectores vulnerables a la más abyecta pobreza es repudiable. Si vamos a justificar una vez más a un gobierno que fuerza a tributar más allá de lo concebible a sectores económicos puntuales y a una población toda ya empobrecida, entonces dejemos de pretender vivir en democracia".