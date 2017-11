La Capital y el federalismo

En varias cartas de lectores anteriores resalté la importancia de trasladar la capital de la República, o algunos de sus poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, a otra ciudad del interior del país. No se conoce nación alguna que se haya desarrollado con una ciudad que fuera la capital política y concentrase todo el poder económico, cultural, demográfico y social del país. El presidente Alfonsín, con visión de estadista, intento trasladar la Capital Federal a la ciudad de Viedma, pero fracasó estrepitosamente. Los lobbies porteños que se mueven en las sombras y los que lo hacen a luz del día, impidieron que el proyecto del primer presidente de la democracia restaurada tuviera éxito alguno. ¡Qué distinto hubiera sido la fisonomía de nuestro país si el proyecto aludido hubiese prosperado! Quizás, la denominación de Buenos Aires y el "interior" habría desaparecido del léxico corriente; ese mote, con un sesgo peyorativo, que nunca encontró en mi explicación alguna. Si todas la ciudades de la Argentina pertenecen al "interior", ¿la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se sitúa? ¿En el exterior? En el año 1867 se fundó el Diario La Capital con el objetivo de apuntalar la candidatura del General Justo José de Urquiza para la Presidencia del país y la designación de la ciudad de Rosario como la Capital Federal de la Confederación Argentina. En el año 1868 fue aprobada una ley que designaba a Rosario capital del la República, pero fue vetada por el presidente Bartolomé Mitre. Sarmiento, en otra oportunidad, también frustro mediante el veto presidencial el segundo intento de declarar a nuestra ciudad Capital Federal. Leyendo el suplemento del Diario La Capital, donde se resalta la figura de José Hernández y su obra "El Gaucho Martín Fierro", la mayor creación poética gauchesca, vuelven a mi memoria algunos de los versos que expresan las vicisitudes y penurias vividas por el gaucho y el hombre del interior. El Martín Fierro es la conjunción de la poesía y el Federalismo llevado a su máxima expresión lírica. Dicho poema está vigente más que nunca en un país cuya sociedad demanda y exige cambios profundos que terminen con los obstáculos que impiden un auténtico desarrollo, tan anhelado por todos.

Alejo VercesiFalta de higiene en un dispensarioSoy la mamá de una paciente oncológica. Por no poder tener una obra social, mi hija tuvo que ir al dispensario 20 de Junio. Me dio vergüenza entrar a dicho dispensario. Como mi hija, hay muchos pacientes oncológicos y con otras patologías. Pido perdón por mi expresión, pero la mugre que vi ahí, no se puede entender, hasta perros con sarna metidos adentro. Quiero preguntarle al señor gobernador y a la intendenta, ¿qué hacen con la plata que pagamos por nuestros impuestos? A ese lugar lo tendrían que clausurar y poner en condiciones. Ahí van personas y no animales. Yo pedí que mi hija fuera derivada a otro lado que tenga higiene y me la derivaron al Cemar. Desde ya muy agradecida, pido por favor que esta carta se publique por los demás pacientes. No por ser pobre, no tenemos derecho a ser bien atendidos.DNI 10.986.586Conclusión pericial, murió ahogadoLapidaria la conclusión de los peritos de ambas partes, Santiago Maldonado murió ahogado. Se cayó el relato político de nuevo y también le dio por la cara a la leguleya oportunista que insiste tanto como el hermano, con sus cómplices de los Derechos Humanos. Les cabría un juicio por falso testimonio e incitación a la violencia, ya que se hicieron denodados esfuerzos con el fin de confundir a la sociedad, incluyendo a los educandos de cuanta escuela últimamente fueron politizadas, al extremo que se usaron como escenarios para denostar a la Gendarmería Nacional y al Estado. Es obvio que la leguleya jurisconsulta le tiene que cobrar sus honorarios a alguien, el otro pretende utilizar el fallecimiento de su pariente como fuente de ingreso, a decir verdad qué mejor que demandar al Estado. Quieren a toda costa demostrar lo indemostrable. Corrió, se cayó y se ahogó por no saber nadar, evidentemente sus compinches lo vieron y lo sabían. En todo caso hubo por parte de estos delincuentes abandono de persona. No hay caso, no pueden instalar la idea de que este gobierno es una dictadura, van a tener que ser más originales.Roberto Rubén SánchezDN 8.634.022Una farsante políticaCristina es una gran embaucadora política. Detrás de su carisma y de la fachada escenográfica que dirige a su público cautivo subyacen mucha inestabilidad emocional y una alta dosis de perversidad política. Sin duda, que resulta una excelente discípula de Maquiavelo. El hecho de que sea una farsante está debidamente documentado. Por ejemplo, el libro de Vilma Ibarra, titulado "Cristina vs. Cristina" se compone enteramente del relato de los contradictorios cambios que Cristina efectuó en su discurso a lo largo del tiempo. Y ahora, si la autora toma las idas y vueltas de la ex presidenta, y las diversas estrategias de sus dos últimas campañas (Paso y elecciones legislativas), podría ir pensando en hacer un segundo volumen: ya tendría para uno o dos capítulos. Y hasta tendría la posibilidad de agregar también un capítulo sobre la patraña que Cristina ayudó a crear en torno al caso Maldonado, con la cual contribuyó a enturbiar el clima político. Ella también engaña a su electorado respecto de su preocupación por la pobreza: en verdad, a lo largo de sus dos mandatos, la aumentó. Según la UCA, Cristina había recibido el país con un 25,6 % de pobreza, y finalizó su segunda presidencia con cerca del 30 %. Como si fuera poco, su gobierno nos legó también como herencia el nivel de corrupción más escandaloso de la historia democrática de la Argentina. Quizás sea por eso que hoy Cristina se halla primera -o segunda, dependiendo de la encuestadora- entre los políticos de peor imagen del país. Por otro lado, creo que existe un ítem cultural que otrora contribuyó al poder de la ex presidenta, y que aún ahora dificulta un cambio de actitud frente a ella. Se trata de que, en esta época de creciente feminismo, la respuesta política masculina, frente a una mujer audaz y decidida como ella, suele en general estar salpicada de impotencia y desorientación. ¿Qué hacer, entonces? Decirlo sin miedo: Cristina es una farsante, y la mayor tarea pendiente del peronismo, y de sus representantes, consistirá en enfrentarla y desenmascararla.Jorge BallarioDNI 10.858.926Indignadísimo con CablevisiónHace 15 días me trasladaron el servicio de cable de mi domicilio anterior al actual la empresa Cablevisión de manera correcta. Dos semanas después el servicio de cable dejó de funcionar. Después de hablar con seis personas distintas, siempre la misma respuesta: el servicio está dado de baja y el aparato del HD desactivado. La solución que ofrecen es instalar un nuevo equipo cinco días después y otra vez pagar la instalación cuando el problema es de ellos. Sin dudas no es la mejor forma de tratar a un cliente, y para colmo cuando uno pide hablar con un jerárquico te dicen que no es posible.Nelso RaschiaDNI 12.520.266Sobre la Revisión Técnica VehicularEs necesario que nuestros legisladores hagan un replanteo sobre la Revisión Técnica Vehicular que se le realizan anualmente, pensando en el tiempo y el dinero de los propietarios de vehículos particulares. Desde el año 2008 que se aplica, hemos acumulado experiencia en las reiteradas visitas a los talleres de inspección. Como conclusión vemos que dichas visitas son excesivas y redundantes, éstas deberían ser bianuales y hacerlas a partir de los 100.000 kilómetros, que es la garantía de funcionamiento que cubren las fabricas automotrices y no por el mero transcurso del tiempo –en algunos casos hay automotores que no llegan a transitar 8.000 kilómetros por año-. Y no termina aquí, es muy importante que se controle en la vía pública, cosa que no se hace en la actualidad. Así como está hoy suena como una función meramente recaudatoria.Hugo PietrafesaDNI 6.048.231En busca de riqueza y bienestarEl presidente Mauricio Macri aún no se dio cuenta de que el tren de su gobierno saltó de vía. Literalmente descarriló. El pueblo con su voto lo apoyó, pero la inflación se le fue de las manos. El aumento de los servicios causó malestar en la gente, pero es evidente que era inevitable, ya que recibió un país hecho pedazos económicamente, saqueado por todos lados. La industria y el comercio sufren las consecuencias del desajuste que hubo en el gobierno kirchnerista, donde la fiesta fue total, y lo pagó el pueblo. Lamentablemente, aún las cosas no están saliendo como Macri quería, y el plan de éste no se sabe bien cuál es. El agro y el comercio esperan medidas de reajuste importantes que reactivarán todo el aparato económico y social. También lo espera el pueblo, que lo necesita desesperadamente para mejorar su situación económica y laboral. Los despidos no generan riqueza. El trabajo auténtico sí lo hace. La obligación de todo nuevo gobierno es mejorar el estándar de vida de su pueblo y generar nuevos puestos de trabajo que traigan riqueza y bienestar.Manuel CastillaDNI 6.057.702