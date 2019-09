Desde mi humilde opinión, puedo decirles que el hacerse cargo y la aceptación son dos procesos muy importantes a la hora de abordar una problemática. De hecho, como profesional de la salud mental, trabajo mucho estos procesos con mis pacientes en su día a día. Sin embargo, en la actualidad los dirigentes políticos sólo se limitan a criticar y echar culpas al otro, mientras el país se va desmoronando aún más, sin aceptar la realidad que tenemos y desligándose de culpas por ello. Podríamos decir que vivimos en una sociedad muy frustrada, porque con nuestros trabajos sólo nos limitamos a pagar impuestos y cada vez tenemos menor poder adquisitivo; llevándonos a que hoy en día seamos unos de los países más infelices del mundo entero. Me gustaría que en vez de fanatizarse por un resultado electoral, nuestros dirigentes políticos (y no distingo ningún partido en especial) se pusieran de una vez por toda la camiseta de los trabajadores y hagan algo por la economía del pueblo, por favor. ¡Gracias por permitirme expresar y espero que el alguien me escuche o que nos unamos para salir adelante!

Daniel Felipe Maza