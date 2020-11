La calidad de la yerba mate

El Instituto Nacional de la Yerba Mate, antes Crym (Comisión Reguladora de la Yerba Mate), por fin tomó cartas en el asunto observando su composición que consiste en un 35% del total de palo y fibra dentro de la mezcla apta para el consumo, sin que provoque distorsiones en la calidad. Fuera de los tecnicismos explicados, para el consumidor corriente significa que la misma no sea adulterada como se hizo por años cuando los costes no cierran. El secado natural no forzado es de 24 meses que pocos respetan por cuestiones de costes de estacionamiento, canchan y elaboran en mucho menos tiempo con el agregado en algunos casos de palo molido en un alto porcentaje que termina aportando volumen y peso, cuando el mismo se debe descartar ajustándose a un protocolo que nunca se cumple. La realidad es que existen en el medio industrial secaderos y molinos inescrupulosos que lo trafican vendiéndolo más barato que la hoja a los efectos de bajar costes de elaboración. Así se ganan las licitaciones y se compite en las góndolas de los mayoristas y cadenas, elaborando un producto económico pero de dudosa calidad.