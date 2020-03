La bendición de la bandera

El doctor Julián Navarro, cura de la Parroquia de Rosario, desde 1809, y maestro de la Escuela Parroquial, manifestó su adhesión a la Primera Junta de 1810, y fue cabildante el 22 de mayo. Ayudó a la Campaña al Paraguay, del coronel Belgrano, y la Campaña Naval del capitán Juan Bautista Azopardo. Fue un patriota que aportó auxilios pecuniarios a la obra emancipadora; puso al servicio de ese movimiento todos sus bienes. El 7 de febrero de 1812 cuando llegó Manuel Belgrano a Rosario, convocó a los vecinos y ofreció materiales, herramientas para la construcción de las baterías Libertad e Independencia, a orillas del Paraná. También un asesor de Belgrano, en Buenos Aires, fue el rosarino Vicente Anastasio Echevarría, quien le recomendó que se alojara en casa de su familia en Rosario. “La historia narra que previo a la creación de la insignia patria, Belgrano acudió a la Capilla local para rezarle a la Virgen del Rosario”. El 27 de febrero de 1812, Navarro invitado por Belgrano, bendijo en solemne ceremonia la bandera celeste y blanca que creó, la cosió María Catalina Echevarría de Vidal (hermana de Vicente Echevarría), y la enarboló por primera vez el delegado santafesino Cosme Maciel a las 18 horas. Belgrano, entonces pronunció una proclama encendida en la Batería Libertad, donde hoy se levanta el Monumento Nacional a la Bandera y la hizo jurar al Ejército y Pueblo al grito de ¡Viva la Patria! El sacerdote Navarro, en el combate de San Lorenzo, –el 3 de febrero de 1813–, se presentó como voluntario al capitán San Martín como capellán en el Regimiento de Granaderos, cuidando a los heridos de ambos bandos. San Martín reconoció su dedicación entre los moribundos y heridos. El gran capitán afirmó: “el benemérito párroco Julián Navarro se presentó con valor, y suministró los auxilios espirituales en el mismo campo de batalla”. “La comunidad de la Acción Católica de Rosario colocó una placa de bronce en la pared del Patio de la Catedral, al párroco, maestro y patriota”.

Luis Angel Maggi

Sobre el vigilante agredido

Para una basura como este que agredió al vigilante en Buenos Aires por advertirle que estaba violando la cuarentena al salir del edificio donde vive, tendría que habilitarse la ley del talión: “ojo por ojo”. O sea, el damnificado debe tener derecho a quebrarle la nariz y los maxilares, porque si no termina como siempre, una multita, un trabajo comunitario y un simulado pedido de disculpas, y se ríe con los amigos y lo vuelve a hacer cuantas veces se le ocurra. Y el pobre guardia que seguramente cobra dos mangos, con la boca quebrada, hematomas que no se le van por dos meses, en los que no puede trabajar por la penosa imagen y quizás no pueda alimentar a su familia porque posiblemente ni lo indemnicen.

Carlos Biagioli

Conocimiento vs superstición

En los últimos días se han oído algunas voces que cuestionan si de la inacción ante el COVID-19 hemos pasado a la sobreactuación: la pandemia declarada por la OMS no es tal, según ellos, sino sólo un invento de “derecha”. Si la pandemia se definiera exclusivamente por los números actuales quizá tuviesen alguna razón los críticos: los infectados y víctimas fatales no se comparan con los millones de muertos de las pandemias anteriores. Pero lo que ha cambiado es que los avances en las ciencias, medicina, tecnología y matemáticas permiten ahora no sólo describir la realidad presente, sino además predecir racionalmente un desastre y, por añadidura, permiten controlarlo antes de que éste ocurra, algo que el ser humano ha tratado infructuosamente de hacer mediante superstición desde tiempos primitivos. Hoy tenemos una sociedad dividida en aquellos que siguen a la superstición y los que creemos en el pragmatismo de la ciencia, en sus predicciones y en el modo de controlar nuestro medio ambiente y salud. No podemos permitir que la ignorancia destruya la civilización y el mundo que la sustenta por una cuestión de una mal entendida idea sobre la igualdad de opiniones: no todas, en un tema puntual, deberían tener el mismo peso.

DNI 571.871