Los integrantes del Instituto Belgraniano de Rosario sienten la necesidad de recordar a la ciudadanía y a las autoridades el cumplimiento de las normas que regulan el izamiento de la Bandera Nacional (Ley 23.208-85) "única, en el mástil principal", en los establecimientos educativos, en las plazas y edificios públicos; es un sentido de pertenencia nacional y único distintivo de la nacionalidad argentina. También hemos enviado nota a la titular del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, el año 2018, por el uso incorrecto de dos banderas en el mástil principal, en Rosario y el interior de la provincia. Entendemos que no es discriminación, lejos estamos de eso; sólo deberá tenerse presente tal normativa a fin de evitar que se acompañe al máximo símbolo nacional con otros distintivos en el mismo mástil. Ello asegurará un presente y un futuro de "unidad, libertad e independencia", como quería Manuel Belgrano. También sabemos que está en vigencia el Código Penal Art. 222 que dice: "Será penado con prisión de uno a cuatro años la persona que públicamente ultrajare la Bandera, el Escudo o el Himno Nacional, o los emblemas de una provincia". Reiteramos que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Tengamos presente que el respeto nace en la familia, crece en la escuela; pero si el sentido de pertenencia, el amor a la familia, a la escuela, a la Patria, se desdibuja, esa falta de pertenencia nos llevará a que la bandera no se respete, el himno no se cante y la escarapela no se use". Belgrano decía: "Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos y dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria". Antes de expirar musitó: "Ay Patria mía, cuántos males tienes todavía".

Cloacas tapadas

Me dirijo a ustedes como vecina del asentamiento Parque Casado Nº 21, de Pellegrini y Vera Mujica, con el único motivo de ser escuchada en un largo reclamo de cloacas tapadas que desde el año pasado venimos haciendo ante Aguas Santafesinas y el ente regulador sin ser oídos. Han pasado 10 meses y nadie nos dio una solución, estamos olvidados y con los desechos en nuestras veredas. Espero que al hacerlo público hagan algo, porque aunque vivimos frente al Heca no tenemos voz, sólo votos cuando necesitan que apoyemos un gobierno que sólo trabaja para los ricos y engaña a los pobres en tiempo de elecciones.

Gracias al personal de Pami II

Tengo casi 80 años y por un desmayo estuve en observación 24 horas el 13 de junio pasado en Pami II. Pude comprobar con gran placer y alegría, con qué amor y responsabilidad atienden a los mayores que estábamos por esas horas con nuestras dolencias. Al ingreso, una guardia médica y personal de seguridad, muy responsable y eficiente. Una vez internado pude ver cuando algún enfermo se descompensaba como médicos y enfermeros acudían en grupo, como "pirañas a su comida", para solucionar rápido ese cuadro de alarma. Además, percibí un avance tecnológico importante y en crecimiento, como también la muy buena relación y armonía que existe entre los profesionales y el resto del personal. Es evidente que hay muy buena gente y muy bien capacitada en puestos claves, que hacen honor al cargo que ocupan. Mi hijo Joaquín dijo esta hermosa frase: "Esta gente tiene ganado el cielo". La sala grande de internación es un lujo, tan bien remodelada que parece un hotel de varias estrellas. Cuando hubo que hacer una tomografía por el golpe que me dí, un médico y dos enfermeros me acompañaron y el doctor no se retiró hasta que su colega cardiólogo le entregó el resultado del estudio. Así que doy gracias a Dios y a los hombres y mujeres que han hecho y hacen posible que en este lugar algún paciente pueda decir con alegría y esperanza, que disfrutó y sueña con un mundo mejor para esta y las generaciones futuras.

Los mismos errores

Cristina Fernández ha cometido algunos aciertos y muchos errores, y es sabido que uno de los errores que más se le han marcado es haber elegido como vice siempre a los peores (Boudou, Sabatella, Cobos, Zaninni) en las listas del kirchmerismo para competir en sucesivas elecciones. Y una vez más, como ama y señora del movimiento, se colocó a ella misma. Dijo alguna vez Albert Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".