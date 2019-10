La alegoría de la caverna hoy (II)

Felicito a la señora Beatriz Salto por su carta del día 2/10/19 titulada "La alegoría de la caverna hoy" donde traza un paralelismo entre la famosa parábola del filósofo Platón para ilustrar la situación actual de enajenación en la que vive la mayoría de la población en la sociedad argentina. Quisiera agregar que este nefasto panorama de alienación no es exclusivo de los argentinos, sino de la mayoría de los países capitalistas judeocristianos occidentales, donde la sociedad de consumo ha convertido al ser humano en un individualista obsesionado por el hedonismo, y el actual posmodernismo deconstructivista (fogoneado por "ONGs" non-sanctas a sueldo de lobbistas empresariales foráneos) ha empeorado la situación causando el mayor fraccionalismo nunca antes visto en la sociedad, donde la premisa del "cada loco con su tema" se ha convertido en el opio del pueblo. Mientras las sociedades occidentales se están suicidando con su posmoderna "deconstrucción" (eufemismo para "autodestrucción", que eso es lo que hace realmente el deconstructivismo posmodernista) por el contrario del otro lado del mundo existen países diferentes, con culturas diferentes, y sistemas diferentes, que se están desarrollando económica y socialmente mientras la hegemonía occidental se desploma y los países del "primer mundo" no salen de la crisis. Habría que prestar más atención a las políticas proteccionistas tanto político-económicas como socioculturales que consolidaron el éxito de China, Rusia, Japón, Corea, Irán, Bielorrusia, Eslovenia, y demás naciones convertidas en potencias emergentes, en vez de seguir colonizados por el globalismo cuya injerencia nos ha convertido en un "país bananero" estancado en el subdesarrollo, la pobreza, la corrupción, el cipayismo y la degeneración en todos los aspectos de nuestra sociedad actual.

El precio de la demagogia

"Demagogia: actitud electoralista de manipulación política que determina una ambición personal desmedida. Basada en prometer lo que no se puede cumplir, presumiendo públicamente de lo que no se tiene, exagerando lo que se tiene sin lograr demostrar nunca los méritos propios". Consecuentemente, un demagogo presume de lo que no tiene o puede, exagera el valor de lo que sabe tiene y promete, pidiendo a los demás algo imposible de tener. En política por ejemplo, ausentes las grandes ideas, abundan grandes ambiciones, aquí el demagogo se termina mostrando como un gran oportunista. Luego, el oportunismo como tal, es la degeneración de la ley de la oportunidad. La oportunidad es respetable, el oportunismo no, abandona sus principios para centrarse en la búsqueda de la oportunidad en sí misma, por ejemplo mantener el poder como sea. Preventivamente, obligados a distinguir, los demagogos nunca tienen proyecto político serio, pero saben difundirlo convirtiendo el discurso por el poder en evidente demagogia. Por ejemplo, para que se acepte socialmente un acuerdo oneroso, difundir rumores de amenazas mucho más graves. Una estructura sólida, elemento que adolecen los oportunistas, requiere motores que generen movimientos socialmente compartidos, pensar en grande, con bases creíbles y ejecutables. El demagogo, finalmente oportunista fracasado, tardíamente advertido que tener el poder no garantiza la solución de los problemas, termina delinquiendo. Porque criminaliza a los pueblos, halaga las pasiones y compra las conciencias, fomentando el victimismo, el odio, la sensación de injusticia y la venganza. Demostrando que: "Quienes alcanzan el poder mediante la demagogia le hacen pagar al país un precio exageradamente alto".

A 52 años del gol salvado por el Turco

El 18 de octubre se cumplirán 52 años (cuyos números suman siete como letras tienen Rosario y Central) que el Supremo (que según sus creyentes tiene el nombre de: Jehováh, Jesús, Allah, Sangdi, Shen, Tian, Vishun, Shiva, Brahman, Patamatma, Adi Purushamn, Rama, Krisma, Wahegurú, Xwede, Yahve, Dios) comprendió al ver tanta pasión en un deporte, que decidió darle la posibilidad a un hincha, el Turco Espip, de salvar a su equipo de un gol contrario, y observando al mundo del fútbol puso "su mano sobre la cabeza del hincha de Central, para premiar tanta pasión". Memoria, Turco Espip presente.

N. de la R. El Turco Espip en 1967 ingresó a la cancha para evitar el tercer gol de San Martín de Mendoza ante Rosario Central, por el Torneo Nacional, en el viejo estadio de Arroyito.