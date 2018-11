Juan Manuel, mi héroe policía

El miércoles pasado, a las 8 de la mañana, iba para el hospital a ver a mi fisiatra. Cuando estaba por bajar del colectivo, el dolor de rodillas casi me hizo caer. Un chico joven, policía, se ofreció a acompañarme hasta el hospital. Se notaba el cansancio en su cara, venía de trabajar, pero se quedó conmigo durante cuatro horas hasta que se calmó mi dolor y pude caminar sola. Sólo tengo su nombre, Juan Manuel, y una foto que nos sacamos. Quiero agradecer a mi héroe porque sin él no habría podido llegar. Me sostuvo para caminar y me sostuvo ante mi llanto por el dolor y la angustia que la situación me provocó.

Alejandra Zissu