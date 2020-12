Irresponsables sin cuidados ni barbijos

Este virus es letal, sin embargo mucha gente lo desafía con una soberbia inconcebible. Por estos días, numerosas personas ya ni llevan el barbijo, caminan sin él por ciertos lugares recreativos como si acá no pasara nada. Ni hablar de mantener la distancia de dos metros entre pares. Si no les importa su salud y ni las de los demás, no esperemos cambios en otros aspectos de la vida.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927