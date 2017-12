Inventos, tragedia y hermandad

Notables inventos llevaron las radiocomunicaciones locales e internacionales a niveles de excelencia. Pero la desaparición del submarino ARA "San Juan" nos hizo conocer que existe una materia pendiente en lo que hace a la transmisión de ondas de radio bajo el agua. En efecto, el agua es un medio poco propicio para irradiar este tipo de ondas. Por eso los submarinos deben desplegar una antena por sobre la superficie del mar para poder emitir mensajes a sus bases. Pueden recibir, estando sumergidos, breves códigos (no hablados) transmitidos mediante un sistema llamado de "ondas muy largas", pero no contestarlos porque sería necesaria una antena considerablemente extensa. He ahí el gran desafío para físicos e ingenieros electrónicos: poder transmitir voz o al menos datos desde un submarino bajo el mar. Desde hace unos años, científicos de la Universidad de Búfalo (Estados Unidos) están intentando con resultados alentadores, emitir datos desde la profundidad oceánica según un método implementado en modo wifi, lo que será de inestimable valor para enviar en tiempo real informes sobre contaminación, yacimientos petrolíferos y detección de tsunamis. Por otra parte, desde que en 1800 el físico italiano Alessandro Volta, inventó la pila, las baterías se han ido perfeccionando hasta el presente; sin embargo, aún no se ha creado una batería de gran capacidad y duración que no demande una recarga permanente, lo que también sería de gran utilidad en submarinos que a menos que sean nucleares, deben acercarse periódicamente a la superficie para que los motores diesel acoplados a generadores de corriente continua necesaria en la recarga de las baterías, tomen aire atmosférico a través del snorkel para poder funcionar. Ahora bien, al margen de consideraciones operativas, justiciera y oportunamente las autoridades argentinas manifestaron su agradecimiento a la colaboración internacional puesta en práctica hasta por naciones con las que nuestro país mantiene históricas diferencias políticas. Por el protocolo de búsqueda y rescate, y la investigación iniciada, creo que corresponde una mención especial a las Fuerzas Armadas nacionales, a Defensa Civil, a los marinos y pilotos extranjeros, a la Marina Mercante local y foránea; al personal médico de enfermería y de administración que prepararon todo veloz y eficientemente en Comodoro Rivadavia, como asimismo a los soldadores, mecánicos, ingenieros, técnicos, traductores y voluntarios que trabajaron adaptando el buque noruego Sophie Siem para llevar el minisubmarino norteamericano. También aportó información la Organización Internacional para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a través de sus estaciones hidroacústicas montadas en las islas Ascensión y Crozet. El aciago suceso protagonizado por el ARA "San Juan" quedará inscripto para siempre con caracteres dorados, en la blanca página de la hermandad ecuménica marítima, pero fundamentalmente, humana.



Edgardo Urraco

Barrotes del capitalSe informó que en China un tribunal condenó a una dura pena a Wu Wan por su accionar de cyberactivista, denunciando las atrocidades cometidas por burócratas y esbirros del gobernante partido comunista. En los últimos años, Wu puso al desnudo la maquinaria de terror vigente en el territorio asiático. Abusos de todo tipo: femicidios, arrestos de disidentes opositores al régimen mediante montajes que inventan complots. Ni siquiera la tortura ha logrado acallar a Wu Wan. En la medida que se consolida como potencia capitalista, China avanza en medidas represivas que se suman a la hiperexplotación de la fuerza de trabajo. En EE UU aún mantienen en prisión a más de un centenar de personas que manifestaron contra Trump y sus políticas predadoras de la vida y explícitamente racistas. En la región Argentina el Estado no le va en saga a los antes mencionados. Continúa el acecho contra luchadores sociales, golpizas a manifestantes, prisión y allanamientos. Farsas judiciales. Los barrotes del capital. ¿Es posible que no se los vea?Carlos A. SoleroDónde estamos y cómo vamosEn economía, las distintas partes se tienen que analizar en conjunto, todo está conectado, abordar la secuencia: gasto, recaudación, endeudamiento, tipo de cambio, déficit comercial en forma coordinada para evitar alteraciones. Estamos viviendo situaciones en que la decisión política adopta medidas sobre temas aislados. En este aspecto, cabe poner de relieve la situación del ajuste jubilatorio, parecería que el gasto público solo está compuesto por seguridad social, dejando de lado otros componentes. La ley 14.499 en su artículo 2, estableció que: "El haber de la jubilación ordinaria será el equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual asignada al cargo u oficio del afiliado al momento de ser otorgado el beneficio". Hay que tener presente que en 1958, cuando se sancionó esta ley, el esquema de desarrollo del país y las circunstancias de proporcionalidad eran diferentes, la relación era de tres aportantes cada un jubilado o pensionado. En la actualidad, hay un jubilado por un aportante. El aporte totaliza el 27%, surge de la suma de la contribución personal del trabajador y empleador. Pero resulta injusto que con el dinero de los jubilados se destinen fondos a otros fines, como por ejemplo solventar los intereses de las Lebac. Se toman medidas unilaterales sobre los que menos disponen, cuyos ingresos son muy inferiores al salario mínimo vital y móvil, una verdadera vergüenza. En este país hay sectores intocables, señores legisladores, políticos, gobernantes, por qué no dan el ejemplo adoptando una actitud patriótica donando una parte de sus frondosos haberes, además de disminuir gastos de asesoramiento y representación, de ese modo contribuirán a una causa superior.Guillermo PizzoUna lucha que es ejemplo para el paísEn respuesta a la nota en "Voz Baja" del Diario La Capital, página 2 de fecha 27 de diciembre. La obligación permanente de los dirigentes sindicales es luchar por los derechos de sus representados. La lucha fantástica de los dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario y del Cuerpo de Delegados es ejemplo para el país. No sólo se demostró que la comunidad de la provincia de Santa Fe, el 95 % de las empresas y los trabajadores, doblegó a los destructores de la dignidad de los trabajadores (Coto, Carrefour), ya que el mayor logro de los trabajadores fue enfrentar a los que se creen dueños de la vida y muerte de sus empleados, defendiendo los derechos y conquistas de los mismos, con dignidad y esfuerzo. Las organizaciones sindicales trascienden en el tiempo el voto de tres jueces que destruyen las instituciones de la provincia de Santa Fe. Estamos acostumbrados los trabajadores a la lucha permanente por mantener una conquista de más de 110 años. A nuestros dirigentes los juzgan los trabajadores, no las patronales. Los dirigentes son lo que hacen, nuestro sindicato es ejemplo de trabajo y dignidad.Delegados gremiales: Jorge Schraeuf, DNI 22.355.091 (Carrefour); Matías Marchilli, DNI 28.276.624 (Carrefour); Mauro Tello, DNI 27.971.256 (Coto); Carina García, DNI 22.391.439 (Coto); y Jonatan Silva, DNI 36.519582 (Cadena Dar)Festejar la coherenciaHoy cumpliría 87 años Guillermo Estévez Boero, y quienes tuvimos la maravillosa posibilidad de conocerlo y acompañarlo en la construcción del Partido Socialista, con seguridad no lo olvidamos. Argentina y, según dicen los politólogos, también el mundo, carecen de estadistas, esos que ven más allá de la coyuntura, de la miseria del resultado electoral o del personalismo por mantener un cargo. Guillermo lo era, y por eso ante situaciones políticas complejas siempre me pregunto: ¿Qué hubiera hecho Guillermo? Este aniversario se produce en un contexto social particularmente violento, no ajeno a distintos períodos históricos por los que atravesó el socialismo, por eso no resulta difícil encontrar la respuesta. Guillermo fue defensor acérrimo de la democracia y crítico a ultranza de la violencia, eso nos trasmitió obsesivamente y muchos lo aprendimos. Frente a la crisis no hubo especulación maniquea sobre si el gobierno era de derecha o de izquierda, siempre primero estaba la Nación, eran principios inquebrantables, no los de Groucho, tan de moda en la posmodernidad. Vale entonces recordar al compañero Guillermo por algunas de sus posiciones, que el lector debe ubicar históricamente para medir su valor y grandeza: texto de la nota enviada por el Comité Nacional del Partido Socialista Popular a todos los partidos políticos argentinos, el 23 de septiembre de 1974. "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por mandato del Co­mité Nacional a los efectos de someter por su intermedio, a la consideración de vuestro partido, la conveniencia de realizar una reunión multipartidaria para tratar el problema de la violencia, reunión que valoramos necesaria y urgente. Queremos manifestar que nuestra preocupación radica en el convencimiento de que si el baño de sangre continúa, las instituciones quedarán ahogadas en ese proceso que no supieron impedir". Fragmento del discurso pronunciado el 23 de abril de 1972 en el acto fundacional del Partido Socialista Popular: "Ante el futuro de corrupción, ante el futuro de drogas, ante el futuro de guerras y de racismo que promete la estúpida sociedad de consumo que se nos impone, el Partido Socialista Popular levanta una futura patria socialista donde el hombre sea el señor de la tierra y el espacio...". En busca de la democracia, Guillermo no fue ajeno a la creación de la Multipartidaria en 1981. En 1986 ante un país violento y convulsionado el partido difunde el documento "Defender la convivencia democrática", y ya desde 1985 Guillermo integraba el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado a instancias suyas por su amigo Raúl Alfonsín. Los ciudadanos recorren la historia como una carrera de postas, Guillermo marcó un camino; continuar implica, como dice el reglamento, tomar su "testimonio". Honremos su memoria haciéndolo.Sebastián Daniel NardoneDNI 10.726.112