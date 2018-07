Intolerancia en la cúspide

Hay hechos que no se entienden. Enmascarados en la palabra arte, a veces van más allá, faltando el respeto sin la menor duda y análisis. Como si ello fuera poco, quienes eligen la burla y argumentan, entre comillas, sus actitudes minimizándolas, omitiendo así pedir las disculpas del caso, a nadie convencen. No es la primera vez que eso sucede, y tampoco es la primera vez que se busca maquillar o justificar lo acontecido sin el menor reparo. Recuerdo que un artista ya fallecido, también eligiendo imágenes sagradas, pasaba por encima sentimientos, tolerancia, respeto y más también. En la ciudad de Rafaela, como ha trascendido, se ha cubierto la imagen de la Virgen de verde, como también la del Papa Francisco por un grupo de artistas que apoyan obviamente la legalización del aborto y se han expresado así mediante la innecesaria agresión y violencia. Para mayor abundamiento, según palabras del propio obispo del lugar, en la cuidad mencionada la mayoría son muy creyentes y por eso añadió que "hay mucha gente dolida por lo que pasó y ofendida con la razón que les cabe". Si bien el arte es libre y puede o no gustar no debe respaldar la intolerancia desde ningún ángulo, y menos tomando a la Virgen y al Papa para imponer o resaltar puntos de vista. Los mismos, además muy discutibles, si tomamos argumentos sólidos y más que probados. En síntesis, una realidad que se pretende desvirtuar, debe al menos considerar al que piensa diferente, como un ser que merece ser considerado como cualquiera. Las imágenes adoradas por mucha gente de culto religioso, presentes en templos, capillas, parroquias e iglesias, no deben ser utilizadas nunca para fines como el expuesto. Hay muchas formas de disentir y de expresarse en el tema del aborto y otros delicados también, siendo este de especial magnitud. Lo claro es no sobrepasar los límites, menoscabando sutilmente, o no, al que piensa distinto. La falta de respeto, la intolerancia y la agresión ya sabemos que lleva a caminos que no conducen a resolver nada. Apreciar cierto "arte" que algunos proponen, pasando por alto lo que no deberían omitir, que es el derecho de los demás, ya debería ser historia pasada. Caso contrario la involución y el retroceso, plasmados en cultos religiosos como sucedió recientemente, se extenderán a otras áreas, con tendencia a sucesivas repeticiones. Revisar conductas, analizar, disculparnos, nunca nos hace débiles, sino lo opuesto. La prepotencia nunca es la opción.

Nora Cardarelli

DNI 14.510.012





Tres siglas que a los jubilados desesperan



Desde mediados de 2017 la Ansés presentó recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que con un fallo avale su pretensión de liquidar los juicios de reajustes de haberes con el índice Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE), que es el 50% menos oneroso para las arcas del Estado que el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (ISBIC). La decisión impactará fuertemente no sólo en los retroactivos sino en los nuevos haberes de esos jubilados. Ya ha pasado un año y la Corte no se ha expedido. ¿Habrá tomado en cuenta el alto tribunal de la urgencia que reviste su fallo? ¿Podrán más los acuerdos a los que llegue con el gobierno (de quien espera más fondos) que las jurisprudencias seguidas y aplicadas? ¿Será justicia? ¿Cuándo?

Otto Schmucler





Mi opinión sobre el aborto



La despenalización del aborto es un paso más de un ajuste estructuralmente neoliberal, por lo cual no debería ser aprobado por alguien que se dice progresista o antineoliberal. El aborto perjudica toda lucha por una justicia social verdadera. Por lo tanto, no debería ser aprobada por ninguno que se dijera justicialista, ni tampoco por ninguno que se dijera nacional y popular. Ya que afectará a los sectores pobres y a la Nación. Afectando al recurso más importante que tiene la patria, el recurso humano, o sea a su gente. Uno de los argumentos que se plantearon durante su debate en Diputados fue: "aborto hubo, hay y habrá, por eso habría que despenalizarlo". Esto es lo mismo que decir que la sociedad fue, es y será machista y hay que aguantarla así y no hacer nada en serio para cambiarla. El aborto es un síntoma de una sociedad machista e injusta, y tal situación es lo que llevan a la mayoría de las mujeres a realizar dicha práctica, o sea que detrás de un discurso antisistema neoliberal y machista hay un fortalecimiento de esa sociedad. El argumento de "es mi cuerpo y por eso yo decido", no hace otra cosa que apoyar al peor machismo y a los irresponsables que desde hace décadas le plantean a la mujer que se haga responsable sola de las consecuencias de una situación que no es sólo responsabilidad de ella. No todos los hombres son machistas pero, con la despenalización se fomenta eso. La justicia social no pasa, como plantearon muchos diputados justicialistas, por el hecho de que la mujer pobre pueda abortar en un hospital, sino en que esas mujeres pobres (que de paso sea dicho, hoy están más interesadas en ver como comen ellas y sus hijos), tengan verdaderas posibilidades de acceder a justicia, salud, educación y demás derechos sociales. La despenalización es apoyada por los conservadores más reaccionarios. Aunque algunos de ellos se digan progresistas y antisistema. Porque la misma no soluciona los problemas de injusticia social, ni el machismo, sino los "legaliza". Pier Paolo Pasolini (un hombre ateo y comunista) a quien nadie podría llamar "chupasirios", planteó en ocasión del debate sobre la despenalización del aborto en Italia, que "si toda vida deja de ser sagrada, la vida se convierte en una mercancía más"; y yo, siguiendo con ese planteo, digo que si toda vida se convierte en mercancía, el sistema triunfa en vez de ser derrotado. La despenalización se empezó a dar en EEUU y en Europa con la "caída" del capitalismo keynesiano y el surgimiento de la globalización financiera que llevó a dichos países a sociedades más injustas. Entre los radicales que más impulsan la despenalización están Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra. El primero fue el candidato que quería el grupo Techint. El segundo era subgerente de Pérez Companc, cuando ese grupo nos estatizó su deuda. El progresismo berreta es el policía bueno del capitalismo concentrado.

Ignacio Maidagan

DNI 20.298.248





Hablan mucho, no hacen nada



Estoy cansado ya de las críticas despiadadas al gobierno anterior, con términos como la "década nefasta", corrupta, populista, engañosa" y todo lo malo generalizado, sin que se pueda contrastar con lo bueno que se está haciendo en estos años. Porque en realidad no hay nada destacable que beneficie a la clase media trabajadora, jubilados, y los que están por debajo de la línea de la pobreza. Ahora la propaganda de campaña para las próximas elecciones es que de volver el gobierno anterior, tendríamos los mismos problemas que tiene actualmente Venezuela. Dejemos a un lado los tontos comentarios que ya no cree nadie, pensemos en los logros de cada partido o gobierno y votemos al que mejor hizo las cosas o quien más benefició al pueblo en general, e ignoremos a los verdaderamente mentirosos que hablaron mucho y no hicieron nada.

Esteban Giannuzzi





Las Fuerzas Armadas y su nuevo rol



Qué argumentos tienen para reprobar la iniciativa del gobierno en cuanto a la derogación o modificación del decreto 727 y el 1.691 de la comandante Teresa. Han conseguido un amplio apoyo de otros viejos conocidos, el CELS por ejemplo de Horacio Verbitsky quiere generar miedo con su hipótesis de que las FF.AA. con la excusa de combatir a los narcos y el terrorismo en las fronteras quieren construir enemigos internos. Igual a las opiniones calificadas de Bonafini, Carlotto, Almeira y Pérez Esquivel, que siguen viendo fantasmas. Les recuerdo que los de aquella época están retirados. ¿No se dan cuenta que pasaron 43 años? ¿Cuándo dejarán de demonizar si todos los gobiernos, desde Alfonsín para acá, los quisieron tener controlados reduciendo sus presupuestos y sueldos de miseria. Las han humillado, menoscabado, reducido a un grupete de "boys scout". ¿Tan difícil es tomar conciencia que desde que se abolió el servicio militar a la fecha, 1.400.000 jóvenes no pasaron por los cuarteles, lamentándonos de lo que está pasando en las calles. Autonomía para las fuerzas y que vuelva el servicio militar y su equipamiento a la altura de las circunstancias. Al transgresor, la baja. No persistamos en la tarea de construir una sociedad sobre la base de las mentiras.

Roberto Rubén Sánchez





Tropezar con la misma piedra



La llamada Revolución Bolivariana sumió a Venezuela en la miseria y en una inflación anual de un millón por ciento, que es record mundial. La población huye por las fronteras. En Nicaragua, después de 49 años de sandinismo, se reprime y asesina a los desesperados habitantes. En Cuba, tras 60 años de fracaso, se empieza a abandonar el comunismo, término que ahora ha sido borrado de su Constitución. Todas dictaduras marxistas basadas en las teorías revolucionarias del Che Guevara. Pero en nuestro país increíblemente todavía quedan muchos admiradores de dicho personaje, y la Intendencia de Rosario gastó recientemente una elevada suma en restaurar su mural y colocó gigantografías con su cara. ¿Cuál es el futuro al que aspiran? Tiene razón el lema que dice: "el ser humano es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra".

DNI 6.065.831



