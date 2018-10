Insensibilidad de las autoridades

Desde que fue baleado el Centro de la Justicia Penal, en la plaza de enfrente, más cerca al pasaje que corre paralelo a calle Rueda, bajo un árbol vive una persona con las pocas cosas que tiene. En todo este tiempo, donde diferentes personalidades políticas municipales, provinciales y nacionales estuvieron por el lugar observando las balas, producto de su incapacidad, nunca se acercaron a tratar de solucionar este grave problema de que una persona viva a la intemperie. Me cuesta creer que nadie de los diversos funcionarios que se dicen comprometidos con la ciudad y sus dedicó a solucionar esto. Qué triste, qué sociedad hipócrita, ¿o solamente lo que interesa es figurar en los medios, tener poder y en algunos casos ver crecer su patrimonio? Yo me acerqué, ¿y saben qué? El que está ahí no es un muñeco es un ser humano que siente como ustedes.

Hugo Bertorini