Inseguridad versus turismo

En La Capital del domingo 30 de septiembre se informa que la Municipalidad, junto a empresarios, comenzará a elaborar un proyecto para atraer a mayor número de turistas, no sólo de nuestro país sino también del exterior. Todos creemos y aprobamos una medida que sería muy beneficiosa para la economía de Rosario. Pero me parece que lo primero es tratar de, por menos, bajar el índice de inseguridad, el más alto del país. El hecho gravísimo acontecido estos días y que fue muy divulgado en las páginas de La Capital, en los medios de todo el país y del exterior, donde un cura tiene que defender, no sólo su parroquia sino la escuela y el barrio de las balaceas de los delincuentes, demuestran con toda crudeza la inseguridad que sufre la ciudad. A pesar de todo este hecho tan grave, ni el gobierno municipal, ni el provincial han dicho una sola palabra. Esto demuestra que la batalla contra la inseguridad la tienen perdida y, peor aún si además se permite que todos los días el centro esté ocupado, cortado e impedido el tránsito. Con toda esta situación cuántos turistas pensarán dos veces antes de venir a Rosario porque se encontrarán a merced de los delincuentes sin que nadie los proteja. ¿Cuándo las autoridades se pondrán en serio a trabajar contra la inseguridad?

