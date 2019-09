Inseguridad en el centro rosarino

Me comunico con ustedes para informar que en calle San Juan al 1100,1200, cuadras previas a plaza Sarmiento, desde hace más de dos años la inseguridad va en ascenso. No sólo tenemos que convivir con la prostitución callejera sino que, en ese plazo, se incrementó la venta de drogas y la violencia. Son cuadras que parecen estar liberadas de toda intervención policial y judicial. Las noches se tornan cada vez más inseguras para los vecinos de esta zona. En muy corto plazo se robaron varios comercios de la zona. Los carteristas y mecheras les entregan dinero a las travestis. Estas últimas intimidan a todo el que rechace sus servicios o pedidos. La comisaría 2ª parece no existir. La plaza Sarmiento aloja a los malvivientes durante todo el día, los niños y jóvenes que salen del Colegio Normal están expuestos a quienes venden o consumen estupefacientes en las inmediaciones de la institución. Gracias por el medio de comunicación. Soy vecino de la zona centro.

Germán Russo. DNI 22.766.733