Inseguridad a cualquier hora

¿Llevás los chicos al colegio? ¿ Abrís la oficina? ¿Vas al súper con tu carrito? ¿Sacás el auto de la cochera? ¿O sencillamente vas a tomar el ómnibus para ir a tu trabajo? Sea cual sea la actividad, hay peligro en la esquina, a mitad de cuadra, en el pasillo, al salir de tu casa. Los ejemplos de esta desprotección se suceden. Los viejos porque son débiles, los adolescentes porque tienen zapatillas, bufandas, celulares, algo interesante. Los de 40 o 50 años porque van apurados a su trabajo. A pie, corriendo, esquivando pozos, transeúntes, motos. O uno intenta disfrutar un poco de fresco y quietud temprano a la mañana, cuando salís con unos minutos de tiempo, para esta vez hacer las cosas con cierta calma. Te cuento lo que pasó hace unos días. Un hombre joven, en sus cuarenta, alto, macizo, deportista, a metros de la cuadra en la que vive, siente que una moto se aproxima y comienza a correr. Un golpe lo atonta por detrás y uno intenta quitarle la mochila. En ella tenía una remera, dos sándwiches, el termo, el celular, la computadora y la revista de La Capital que no terminó el domingo de leer. Era lunes y se encaminaba rumbo al trabajo. Eran las 6.40 de la mañana. Dos muchachos lo tacklearon y por instinto se incorporó, saltó por sobre la moto y corrió ágil hacia la parada de colectivos, aún aferrado a su mochila. Nadie en la cuadra. Los parásitos lo alcanzaron, ahora eran tres. Le pegaron, lo lastimaron y amenazaron con un “chumbo”, y le dispararon dos veces. Comenzó a rezar, pensando en sus chicos, en su mujer, en sus padres, en esta ciudad desguarnecida de todo, hasta del derecho a vivir. Y pateado, lastimado, raspado, cayó mientras se llevaban la dichosa mochila como trofeo. ¿Les suena familiar? Abrevio. Salió con vida. Le hicieron todo tipo de estudios. Agradecido. ¿De qué? De estar vivo. ¿Pero es esta la ciudad que queremos? ¿Para esto se trabaja y se pagan impuestos? ¿Adónde va esa plata? ¿Quién nos cuida y protege? ¿O quieren que se salga a hacer justicia por mano propia a otros que, por la droga, ya están más allá del bien y el mal, y la muerte es su destino? Este hombre se recobrará y quedará bien, prometen los médicos. Zafó, ¿pero adónde ir a pedir protección? Las casas están llenas de alarmas, de perros, de gente muy asustada que se niega a dar una moneda a un “trapito”, al visitante que pide información, o agua a un mendigo. Ningún policía recorre el barrio semicéntrico. Hay miedo y bronca. ¿Qué nos pasó? ¿Qué se puede esperar de estos chicos nuestros, encerrados en la casa, tras las rejas, imposibilitados de circular solos porque ni al club, ni al dentista, ni al colegio se puede ir en bici o a pie? ¿Desde cuándo y hasta cuándo seguirá esta impunidad, esta inseguridad? Autoridades, hagan algo, hagamos algo. Se aceptan sugerencias.

Cristina J. Goytía

DNI 2.753.757

Nuestra imberbe dirigencia

En esta época abundan, en el terreno político, y también en otros, los hiperkinéticos, los escaladores, los ansiosos de fama y gloria, pero carentes de la madurez necesaria para poder aportar algo trascendente a sus congéneres. Pululan los falsos espíritus trascendentes que simplemente fingen, crean relatos y procuran mantenerlos todo lo posible. Verdaderos impostores, que se multiplican como los panes y los peces bíblicos, surgen en casi todas las naciones, incluso en las más desarrolladas. Pero en nuestro país constituyen una auténtica plaga. Son verdaderos oportunistas que aprovechan el río revuelto, y lo revuelven un poco más para sacar provecho. A diferencia de los grandes estadistas o artistas de la historia que buscaban plasmar sus legados, muchos de nuestros actuales dirigentes son simples hiperkinéticos que –al amparo de una cultura que fomenta las apariencias por encima de las capacidades más genuinas– progresivamente van ocupando los puestos más importantes. Hay que tener en cuenta que los individuos de esta era, de por sí, ya se hallan en estado de agitación debido a la hiperactividad que la cultura trasmite, a la ultraestimulación tecnológica y mediática, a sus pulsiones desbordadas, y a su impaciencia y ansiedad crónicas. En este contexto surgen los agitadores de masas, verdaderos escaladores a los que no les interesa un comino la masa. Sólo se aprovechan de ella para obtener poder y gloria. Y cuando la cosa comienza a flaquear, rápidamente, al igual que el camaleón cambia de color según la ocasión, ellos cambian el discurso y la imagen para mimetizarse con las nuevas circunstancias y resurgir indefinidamente como el ave fénix. Necesitamos dirigentes racionales, no azuzadores de nuestras peores pulsiones. Parece que el afán por “gloria ya” de estos personajes no les permite ver que todos los experimentos fracasaron en nuestra decadente Argentina, y que el único experimento probadamente exitoso a nivel mundial aquí todavía no se aplicó. Simplemente se trata de producir la riqueza antes de distribuirla, y no al revés, como suelen proponer sin ruborizarse. Los inversores poseen muchas opciones en el mundo como para aguardar a que nuestra imberbe dirigencia nacional y popular siente cabeza. Con la utópica esperanza de que contribuya a la gestación de algún espíritu trascendente, cierro con una cita de Winston Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones”.

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Negligencia y estupidez

Cuando desde un gobierno se desestima tempranamente un certero peligro que amenaza poner fin a la vida de cada habitante de la comunidad que rige, o se posterga el implementar medidas preventivas por ser éstas “impopulares” o restarle carisma a su gestión, esos gobernantes están violando el derecho más básico que nuestra Constitución garantiza a toda persona, el “derecho a la vida”. Por negligencia, estupidez, y un muy mal entendido rol de quienes deben “proteger” a los argentinos previniendo evitar el ingreso y propagación de lo que no tiene cura, se está condenando a una franja etaria (adultos mayores) y social (carenciados, con debilitada salud y dificultades para acceder a insumos de prevención) a ser blanco fácil del coronavirus. Alentando eventos multitudinarios, brindando accesos permeables en aeropuertos internacionales, desinformando, dejando a voluntad de cada ciudadano la concurrencia a espacios públicos, minimizando el carácter letal de la enfermedad que ya se ha instalado en Argentina, las autoridades colaboran con el enemigo de esta silente guerra, la propagación del virus y su consecuente gravedad social. El tiempo dirá si tanta desidia gubernamental y manipulación de lo sabido cuadra en la figura de “terrorismo de Estado”; por lo pronto sólo queda el aislar a “todos” sin excepción ahora.

DNI 21.653.863

Por más medidas preventivas

No es momento de cuestionar al ministro Ginés Gonzáles García, de por qué él no creyó que el virus llegaría “tan pronto” cuando toda la evidencia indicaba lo contrario. Ni a personalidades médicas de peso que salieron de inmediato a los medios para minimizar el impacto de una posible epidemia dando más urgencia inmediata al sarampión o a enfermedades endémicas como el dengue. Lo cierto es que hoy las autoridades no están tomando las medidas necesarias adecuadas para contener el avance exponencial de la enfermedad. De hecho, no basta con aconsejar a quienes regresaron de “estos ocho países” que deben aislarse socialmente, o no ir a la escuela o al trabajo. Si esa gente no está en cuarentena obligada, puede ir a cines, shoppings, cafés o cualquier lugar público y contagiar a otros. Además, es acertada la decisión de prohibir espectadores en eventos deportivos, festivales musicales y toda reunión pública. Es necesario también educar que “dar la mano”, besuquearse, abrazarse, toquetearse para saludar o cuando se dialoga son cosas del pasado. De otro modo, el costumbrismo argentino proveerá un caldo de cultivo para el virus tan favorable como el que presentó el mercado de Yuhan. Se ha hecho énfasis en que China se está recuperando: lo hizo poniendo en cuarentena a veinte millones de personas.

Leonardo Peusner

DNI 571.871