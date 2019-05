Infinitamente orgullosa

El miércoles pasado desperté y vi que me mandaban en público y por privado las clásicas cargadas futboleras y mi reacción fue enojarme. No se pueden burlar de que no clasificamos, no cualquier equipo da vuelta un 3 a 0. Sólo que, bueno ese gol de ellos fue clave para no llegar. Hoy más que nunca estoy muy orgullosa de mi equipo, de ver cómo dejaron el alma en cada pelota que tocaron y lucharon hasta el final, y es este mi River. Ese mismo River que quedó en la historia una vez más aquel 9 de diciembre de 2018 ganando la tan deseada Copa Libertadores a su clásico rival y antes los ojos del mundo entero, y de la mano del “señor” Marcelo Gallardo. Él dijo “vamos a volver a ser River”, y después dijo “que la gente crea porque tiene con qué creer”. Y saben qué, yo le creí y por eso a esta banda llena de historia, a esta banda que me cruza el alma le digo gracias. Gracias jugadores, gracias Gallardo, porque ganes o pierdas nunca voy a dejar de estar y orgullosa de ustedes porque este juego, esta inteligencia ,y esta garra que tienen, los llevaron a donde están hoy los campeones de América.

Laura Bracamonte