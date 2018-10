Inexplicable aumento del gas

Escuchar las explicaciones del nuevo aumento del gas en cuotas es irrisorio. Habló el secretario/ministro y realmente da vergüenza ajena. ¡Ya no pueden justificar el tremendo tarifazo que este gobierno nos está dando! ¿Hasta cuándo? ¡Nuestros sueldos no dan para más! Y no soy Cristinista como dicen que los que nos quejamos somos k. Somos argentinos, y espero que este gobierno sea humano porque dice que piensa en la gente pero no lo está demostrando.

