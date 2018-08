El increíble nivel de corrupción que estamos "redescubriendo" y "reconfirmando", a raíz de los personajes implicados que están confesando como "arrepentidos"; y en consecuencia confirmando que lo que se leyó en los famosos cuadernos sobre las enormes sumas de dinero que iban a parar a los bolsillos de los Kirchner, sólo muestran un costado de los negociados. Principalmente con la obra pública y la energía (incluso Odebrecht). Pero hay muchos "ítems" más desde donde fluían como torrentes esas enormes sumas de dinero hacia los bolsillos mencionados, sean el juego (casinos), los supuestos aportes a las campañas, o las compras fraudulentas de gas. No debemos olvidar que antes de todo este "destape de olla", no fueron pocos los ex funcionarios del kirchnerismo que ya fueron imputados por diferentes hechos de corrupción. Por todo esto, y ahora con mucha mayor fuerza y convicción, creo que tenemos los ciudadanos el derecho de preguntar: señores senadores de la Nación, ¿se puede saber por qué siguen protegiendo a la ex presidenta, hoy senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, manteniendo a su favor los famosos "fueros parlamentarios" que están impidiendo que se la pueda juzgar como a cualquier argentino, y que pueda rendir cuentas a la Justicia como corresponde?

Raúl Ermoli