Inclusión del animal

La última reforma de la Constitución santafesina ocurrió en 1962. En los años transcurridos hasta el presente surgieron nuevos paradigmas que deben integrarse en el texto constitucional. En efecto, a medida que las naciones avanzan en su desarrollo, nuevos derechos se incorporan a sus constituciones tratando de incluir el mayor número posible de sujetos reconocidos. Los derechos del trabajador, los sociales, los de los pueblos originarios, los de las mujeres, los del medio ambiente, los de los consumidores, se fueron añadiendo coincidiendo su anexión con el afianzamiento de criterios disímiles a los ya existentes, más abarcativos y adaptados a las circunstancias histórico sociales que los encuadran. La coyuntura evolutiva de la humanidad actual nos enfrenta a una realidad que ya no puede ser soslayada ni ignorada: los animales no humanos son sujetos portadores de derechos. Como refería Tom Regan: "Se está generando un nuevo marco regulatorio en el derecho en la búsqueda de consagrar la noción de que el animal no es un bien a transar comercialmente, sino que es un ser autónomo, dotado de derechos y prerrogativas, con capacidad de sufrimiento y de disfrute y una identidad y subjetividad propia". Este concepto nos aleja del antropocentrismo dominante durante siglos y nos acerca a una visión más ética, objetiva e igualitaria de la realidad. El antropocentrismo erige al hombre como centro respecto a las demás criaturas con las que comparte el planeta. Como todo especismo es racista, discrimina a quienes no están dentro del grupo privilegiado y lo subordina a sus intereses para esclavizarlos, utilizarlos y explotarlos a su antojo. Este paradigma se fundamenta en una visión exclusivamente utilitaria de la vida, condenando al ostracismo a la justicia, a la moral y a la ética. Las principales víctimas del antropocentrismo son los animales no humanos a los que se los redujo a la condición de objetos para poder matarlos o torturarlos ya sea para el consumo, el divertimento humano o el supuesto avance de la ciencia, que se demostró como una tesis falaz solo sostenida por el afán de las corporaciones farmacéuticas, cosméticas e industriales. Un primer paso para comenzar a avanzar en el camino que ya han comenzado otros países consiste en incluir el compromiso por el derecho animal de forma más concreta y vinculante en la cara fundamental destacando y asegurando así su importancia para el presente y para el futuro. Jeremy Benthan expresó: "No importa la naturaleza del ser. Es probable que llegue el día en que el resto de la creación animal pueda adquirir aquellos derechos que jamás se les podría haber negado, a no ser por obra de la tiranía humana".

Felisa Aurascoff

Asociación Animalista Mahatma Gandhi





La educación para erradicar la pobreza

El desarrollo sostenible de una nación comienza con la educación. Tiene una importancia decisiva para escapar de la pobreza crónica. Para algunas personas, la pobreza es algo pasajero. Sin embargo los más vulnerables siguen siendo pobres durante períodos largos, incluso toda su vida, y su situación de pobreza la heredan sus hijos. La educación es fundamental para lograr que disminuya la pobreza crónica. Impide que la pobreza se transmita de una generación a otra. La educación y la cultura constituyen la palanca más poderosa para impulsar en nuestro país un desarrollo con justicia. Hoy en día, si la política está en crisis, es porque ésta no ha sabido dar cabal respuesta a los problemas sociales. Así fuera por esa sola circunstancia, la política debería centrar su mirada y sus recursos en la educación. Constituyen las mejores alternativas que la sociedad y la política tienen para transformar el entorno. La educación es imprescindible para todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen cada vez más la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de la Nación. Apostar a la educación es apostar a ganador ya que es la única herramienta capaz de lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. Confucio (pensador chino 479 a/c.) decía: "Si tu objetivo es progresar un año, siembra trigo. Si tu objetivo es progresar diez años, siembra árboles. Si tu objetivo es progresar cien años, educa a tus hijos".

Manuel Basanta

DNI: 93.971.708

Enigma: ¿cambiamos o sigue todo igual?

Como ciudadano jubilado y viviendo hace años en Santa Fe, Rosario y hoy en Funes, quiero comentar todo el revuelo que causa el deseo del gobernador actual de modificar la Constitución de la provincia. Gobiernos anteriores desearon modificarla, pero siempre fracasó por el deseo de anular la no reelección. Es un razonamiento simple. Creo que es necesario actualizar pero sin apurones, sin sospechas que se hace para reelegir al actual gobernador. Creo si se hubiera presentado sin apuro, modificando y dando fuerza a la erradicación de la violencia, la justicia justa e incorruptible, todas las medidas para reemplazar las villas miseria, controlar la injusticia de los pobres, su alimentación, su educación. Suprimir los actos de violencia como piquetes, tirar piedras, agredir en las calles, en las rutas, en las canchas de fútbol, asesinatos. Parece imposible. Pero los que conocemos Europa, Oriente, sabemos que se soluciona con mucha educación, con mano dura al que viola la ley. No son mejores, sólo aprendieron que deben cumplir, sin privilegiados.

Carlos A. Borisenko

DNI: 4.340.294

El silencio de las Abuelas de Plaza de Mayo

Sorprendido por el cerrado silencio de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo que celebran alborozadamente y por todos los medios una y cada una de las apariciones de un nieto recuperado, y de las organizaciones defensoras de "algunos" derechos humanos ante la colosal noticia de la aparición con vida del físico nuclear y ex integrante del Instituto Balseiro, Antonio Gentile, que habría desaparecido en 1977 y figuraba en los registros oficiales y en monumentos erigidos en su memoria.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Víctor Hugo Morales

y la doble vara



A Víctor Hugo Morales no le preocupó que la conformación de la Sala 1, que debía desempatar entre Ballestero y Bruglia, la apelación realizada por Cristóbal López y De Souza no haya sido sorteada, como correspondía. Tampoco le llamó la atención que el fallo que emitió esa sala, con Farah desempatante (ojo que le juró a Romina Manguel que no había cobrado un solo peso por eso, ¿eh?) haya beneficiado notoriamente la situación de los procesados habiendo decidido, entre otras cosas el "cambio de carátula" que había sido dictado por un tribunal superior, como lo es Casación. Eso sí, a él le resultó inaceptable que desde una semana antes los periodistas aventuraran (en sus programas radiales o televisivos) que era harto probable que Casación volviera las cosas a como las había dejado en noviembre cuando dictó la sentencia posteriormente apelada y modificada. Es más, sembró dudas sobre la injerencia presidencial sobre "la justicia" a raíz de la ácida crítica vertida por Macri tras ese escandaloso fallo de Farah, que en concordancia con Ballestero, ¿lo recuerdan? (con Freiler formaban la zaga central del equipo "Kirchners for ever) le otorgaron la libertad a los procesados, le bajaron el monto a los 8.000 millones originarios (sin intereses, ni nada) dándoles la posibilidad de entrar en convocatoria o refinanciación de deuda, y con ello continuar con la bicicleta eterna, como había sucedido hasta ahora. No vaya usted a pensar que lo quiero discriminar, VH pero, qué bueno estaría que, ahora que los firmantes del contrato que lo vinculó con C5N están presos, le vinieran "saudades de su Uruguay natal" y nos dejara a los argentinos, solitos, pelearnos entre nos. ¿Ta?

Juan Manuel Irala

En Argentina las cosas están muy mal



Según Clarín del pasado 30 de abril "en la comisaría (de La Matanza) copada por delincuentes hay 46 detenidos y la capacidad es para 18". Esta realidad es una prueba de que las cosas en Argentina están muy mal. Pero vienen mal desde el regreso de la democracia. El síntoma del crecimiento de la delincuencia habla de que hay grandes fallas en el sistema. No se trata de la función de uno u otro gobierno, sino de la suma de la totalidad de los mismos. Y la sociedad también está con enfermedad terminal. El círculo vicioso del delito se ha convertido en una epidemia. En todas las provincias sucede lo mismo: en las cárceles y comisarías "las entradas están agotadas". Me recuerda lo que un médico pediatra me contó respecto a muchas madres a las que, viendo los síntomas de sus hijos, les pregunta: "¿Desde cuándo está así este niño?" y responden: "Desde ayer", siendo que los síntomas datan de tiempo atrás.

Daniel E. Chávez

DNI: 12.161.930