Incendios y contaminación

Los numerosos incendios en el Amazonas conmovieron al mundo, pero cada vez que sucede un hecho así, estamos en presencia de la crónica de un desastre ecológico anunciado. Las glaciaciones fueron fenómenos naturales, pero los gases de invernadero y el cambio climático sucedido a partir de la "revolución industrial" que surgió en 1780 son, según afirman los entendidos, producto de la tala y quemazón indiscriminada de bosques, la emisión de dióxido de carbono (CO2), la cantidad descontrolada de residuos sin tratar y la fabricación de papel celulósico y su despilfarro, entre otros factores. Las comunidades producen increíbles toneladas de basura que cuando son acumuladas a cielo abierto contaminan las napas y las aguas superficiales, emitiendo además gas metano (CH4). El metano y el dióxido de carbono son los principales gases responsables del calentamiento global, pero a la luz de la información encontrada no vi una conclusión científica contundente en relación a cuál de los dos es el más perjudicial. Sí es indiscutible que ambos son los máximos "villanos en la película" de nuestro maltratado mundo. El serio problema de los residuos se resuelve con el reciclado y los vertederos controlados, en los que las aguas resultantes son tratadas en plantas de purificación, y el gas metano se aprovecha en centrales de energía eléctrica de baja potencia. La basura, al ser arrojada en ríos, lagos, pantanos y mares, produce graves daños a la fauna, flora y aves acuáticas; daños que alcanzan asimismo indirectamente a las personas. Esta degradación a la condición ambiental no genera gases de invernadero, pero está hermanada con ellos en la dramática problemática de la conservación del planeta. Los países altamente industrializados son emisores de dióxido de carbono, activo responsable del aumento de la temperatura en la Tierra. Este componente químico debiera estar presente en la atmósfera en proporciones precisas, pero la combustión de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, así como los incendios forestales, ha incrementado peligrosamente su contenido en el espacio atmosférico, produciendo además el negativo crecimiento de la normal acidez marítima. La inexorable extinción de los combustibles fósiles, el consecuente empleo de la energía alternativa y una actitud mundial en favor del medio ambiente, irán normalizando a muy largo plazo el estado de la atmósfera planetaria.

DNI 6.042.889

La moral está en crisis

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman dice en su libro "Ceguera moral" que hay un deterioro moral progresivo, el cual se ha convertido en una característica de los tiempos presentes. Escribe Bauman que la ética o moral no existe para ciertos campos del quehacer, del comportamiento humano, y que los actores de esos campos de acción son políticos, administradores públicos, narcotraficantes, delincuentes, pero que está contagiándose también en toda la sociedad, la cual contempla pasiva y permisivamente la corrupción y nada hace para impedirla, incluso es tanta la ceguera y torpeza que a la hora de las elecciones políticas no se es capaz de ver que vuelve a elegir a los mismos corruptos que les roban dinero, oportunidades y esperanzas. Si cabe una reflexión sobre éstos conceptos, llegaremos a la conclusión de que todo lo expresado está relacionado con la realidad que padecemos los argentinos. La moral está en crisis, es fácil advertirlo. Hoy día existe total desconfianza hacia nuestros pares porque la moral está siempre puesta en duda.

Marcelo Malvestitti

Recuerdo de un atentado

Como cada 12 de septiembre desde que me radiqué en la ciudad de Rosario, hoy concurrí al aniversario y homenaje a los caídos en el cruel atentado ocurrido en 1976 que dejo el luctuoso saldo de 11 muertos —nueve policías y un matrimonio que tuvo la mala fortuna de pasar por ahí— y más de 20 heridos y mutilados, cuando la banda terrorista Montoneros detonó una bomba tipo vietnamita contra el ómnibus que transportaba a los efectivos que volvían de custodiar un partido entre Rosario Central y Unión de Santa Fe. Si bien no éramos muchos los que acudimos al acto frente al monumento erigido en Junín y Rawson de esta ciudad para recordar y homenajear a aquellos jóvenes "humanos" a los que les robaron sus humildes derechos, debo reconocer que me produjo mucha tristeza y un poco de indignación observar —aunque no me sorprendió del todo— la ausencia e ignorancia total de parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a pesar de tratarse de uno de los atentados terroristas —junto al de la Amia, embajada de Israel y el comedor de la Policía Federal— más sangrientos de la historia argentina.

Alejo Uribe