Impotencia ante la inoperancia policial y la falta de respuestas

El pasado miércoles 30 de diciembre paseando con mis perros en las inmediaciones del Laguito del parque Independencia, un niño y una adolescente, hijos de un vendedor ambulante de permanente presencia en este lugar, me robaron el celular. Me di cuenta enseguida pero, como eran menores, no quise provocar un escándalo y pedí ayuda al 911. Esto sucedió frente al “Destacamento Policial” del parque Independencia que, mayormente, está cerrado.