Imposiciones y caprichos de turno

No a todos nos gustan las manzanas, pero si el encargado de la quinta la impone como único alimento habiendo árboles cargados de naranjas, nueces, duraznos y peras a disposición, cuando él ya no esté a cargo de ese predio pocos cuidaremos de los manzanos que recuperarán alguna atención ni bien la rueda complete su giro y un nuevo capataz priorice su riego. Predecible. Imponer es fechar la caducidad de lo impuesto, siempre. No es de extrañar pues que la “nueva doctrina” en seguridad nacional impulsada por la anterior gestión de gobierno, la controvertida resolución 956/2018 que otorgara poderes extras a las fuerzas federales de seguridad, la incorporación de armas Taser, el servicio voluntario en valores, etcétera, hayan sido disueltos con la misma celeridad y falta de consenso social con las que fueran impuestos. Algo me dice que seguimos errando el camino si continuamos sin respetar los límites en las atribuciones que cada poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) tiene en una república y el rol de representación de la opinión de la ciudadanía que debiera encarnar el Congreso en una república representativa o democrática. De seguir así permítanme sugerir cambiar nuestro actual sistema de gobierno para acomodarlo a lo que al parecer es la realidad argentina, un crisol de caprichos de turno. Cuidar de todos los frutales de la quinta, degustar todas las frutas y saberlas repartir requiere educación, sensatez, sinceridad y muy poco egoísmo; algo que no se impone, se enseña. ¿Algún día podremos hacerlo?

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863