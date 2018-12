Imágenes religiosas (V)

Con el mayor respeto hacia los que piensan diferente, leyendo las cartas tituladas "Imágenes religiosas" I, II, III y IV, hoy quiero expresar mi visión al respecto. Recordando que la máxima autoridad para toda religión cristiana mana de las Sagradas Escrituras, creo sabio el escuchar que dicen las mismas al respecto. "En Éxodo 20: 4ª y 5ª leemos lo siguiente: "...no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,..." (20:4ª); ..."No te inclinarás a ellas, ni las honrarás..."(5ª). Es decir que no debemos hacernos imágenes y menos adorarlas. Luego, en forma más clara y contundente el Salmo 115:3 al 8 dice lo siguiente: "Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos mas no ven. Orejas tienen mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen; Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos". Algunos lectores podrán decir "bueno, pero todo eso pertenece al Antiguo Testamento". Pero he aquí, desde el Nuevo Testamento, resuenan las poderosas y elocuentes palabras de Jesús en su diálogo con la mujer samaritana: "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren". (Juan 4:24). Cuando necesitamos a Dios por la enfermedad propia o de un familiar, diagnósticos terminales, cirugías graves, y tantas otras situaciones adversas, basta con cerrar los ojos y elevar nuestro corazón en una sincera oración siempre en el nombre de Jesús. Demás está toda imagen, estatua, medallitas, estampitas. Desconozco las motivaciones de los miembros del Concejo que votaron a favor del retiro de dichas imágenes de los lugares públicos. Pero concluyo diciendo que esa es la voluntad de Dios bien manifestada en su Santa Palabra. Obedecer es la obligación de todo cristiano.

Raquel Pierri