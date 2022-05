Iapos, una vergüenza

Con gran estupor e indignación referente a una solicitud de renovación de audífono, habiendo cumplido con todos los requisitos para ello, ante mi solicitud Iapos me informa que es denegado por “edad avanzada”, siendo normal que un paciente de “edad avanzada” requiera el uso de audífono para disfrutar de una vida digna. ¿O acaso se han convertido en Dios para definir cuál es el tiempo de vida del paciente? Ante tan insólito pretexto he enviado nota de repudio y que para denegar el pedido busquen un pretexto más adecuado. En mi caso, tengo 85 años y no encuentro en los estatutos de la entidad cuál es el límite de asistencia para un afiliado, en ningún espacio se determina la edad límite para asistencia, por lo cual me resulta ridículo el invento de “edad avanzada” para denegar una solicitud. Hasta ahora creía que se trataba de una entidad seria y responsable, pero esta actitud me lleva a la risueña conclusión de que son caraduras especulativos con la asistencia de sus afiliados.