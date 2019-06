Humillada en su propia cuna

Una vez más la clase política no supo estar a la altura de las circunstancias. Cuando nos preguntamos por qué nuestros jóvenes y niños no conocen la historia, una de las tantas respuestas la podemos encontrar hoy cuando nuestro presidente Mauricio Macri, en un acto paralelo y a su medida, le habló a los niños de escuelas presentes, no de nuestra Enseña Patria ni de su creador Manuel Belgrano. ¿Saben de quién les habló? De Hugo Moyano. Desde hace tiempo los gobiernos de turno se apropian de nuestras celebraciones, de nuestros símbolos y de nuestras más ricas tradiciones. Por otro lado, en un acto frío presidido por la derrotada nos obsequió un discurso sin palabras. Tanto el gobernador como la intendenta no nos dijeron nada, absolutamente nada, o quizás nos dijeron mucho, tendríamos que decodificar el silencio profundo. Siguiendo con la maratón de agravios, la señora ex presidenta Cristina Fernández no se le ocurrió mejor idea que bailar mientras se cantaba nuestro Himno Nacional y sus seguidores militantes tendían sobre una mesa la bandera de la Nación a modo de mantel. En un día donde lo que menos importó fue la bandera, a ella el desagravio del pueblo, su pueblo, el que siempre quiere celebrarla. Belgrano, perdónalos, no saben lo que hacen, son ignorantes. Quiero creer eso.

Darío Maruco

¿Volver a lo mismo?

Me pregunto cuántos de los santafesinos presentes el 20 de junio en el acto político organizado para la presentación "literaria" de la señora Fernández, y que gritaban desaforados "vamos a volver, a volver, a volver…" tendrán presente cuánto se perjudicó a Santa Fe durante el gobierno kirchnerista, por el no pago de la "Coparticipación Federal, dinero que la provincia necesitaba, y necesita. ¿Sabrán que a fines de 2015, pocos días antes de que asumiera Mauricio Macri, Santa Fe, Córdoba y San Luis fueron beneficiadas por un fallo en el que la Corte ordenó al gobierno nacional devolver el 15 por ciento de coparticipación que desde 2006 se les retenía a las provincias? Las detracciones cesaron no bien se conoció el fallo, pero quedó pendiente la negociación por el pago de la deuda de lo acumulado desde 2006, es decir durante el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, tan festejada en el acto. ¿Y sabrán cuánto es el monto adeudado actualizado a la fecha? Sepan estimados comprovincianos, que el monto actualizado a la fecha se ubica entre 75.000 y 100.000 millones de pesos. Esperemos que en el gobierno del gobernador electo prime en primer lugar el interés por Santa Fe y los santafesinos antes que los intereses y los compromisos políticos que tenga contraídos con el kirchnerismo y tome cartas en el asunto, pues seguramente conoce muy bien estos hechos, o por lo menos mejor que muchos de los que estaban en ese acto de la ex presidente. Además, pocos de los presentes parecen saber que durante los 12 años que el kirchnerismo gobernó el país en nuestra provincia no realizó ninguna obra pública de real importancia, y menos en nuestra ciudad de Rosario.

Raúl Ermoli

Muchas gracias por la foto

Les escribo para agradecerles porque en la página 2 del miércoles pasado, abajo, publicaron una foto en recuerdo que se hizo por un concurso en 1961, el de las Manchas. Pues el chico que está en esa foto, en el centro, con otros más alrededor, y el Monumento de fondo, soy yo. Al principio me costó creerlo, pero mi hermana, que también lo había visto pensó igual. Días después conseguí el diario gracias a un vecino, y lo guardaré como recuerdo. Nuevamente gracias, es muy agradable verse a uno de chico (tenía 7 años), pues no poseo fotos de entonces, más que las de la escuela que me había elegido representándola, la ya inexistente Pedro Curutchet, y recordar un suceso como ese. Gracias, saludos afectuosos.

Alberto Azulay

Lectores y escritores

Felicito a todos los lectores y "escritores" de este medio por el elevado nivel jurídico y conocimiento que tienen sobre todos los expedientes que acumulan denuncias contra los funcionarios del gobierno anterior. Es elogiable que no obstante las miles de fojas de cientos de expedientes que se acumulan en despachos de Bonadío y compañía, hayan podido ser leídos y estudiados por visionarios lectores anticipándose a "probables" futuras condenas. Se lo critica a Zaffaroni (nada menos) pero no se realizan autocríticas por nefastos "prejuzgamientos" que rozan la calumnia y la injuria. El se "robaron todo" pareciera que tiene un solo destinatario. ¿Y por casa?

DNI 10.988.023