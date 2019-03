Desde sus orígenes, la Fundación Ciencias Médicas de Rosario ha venido lamentando la destrucción inconsulta del frente del Hospital del Centenario, aprovechando cada oportunidad de expresarlo en todos los ámbitos disponibles. Se efectuó un concurso de arquitectura conducido por la arquitecta María Eugenia Bielsa para su remodelación, y se consultó a miembros de la cultura local, como el profesor Miguel Ballesteros, para estudiar potencialidades de mejorar la estructura incompleta. Se pidieron presupuestos a estudios de arquitectura para la intervención con la construcción de un proyecto. Se soñó inclusive con reconstruir el frente perdido. Fueron desarrolladas numerosas reuniones con autoridades profesionales, sociales, culturales, académicas y políticas para exponerles el tema. Finalmente, el gobernador Miguel Lifschitz toma el guante e inaugura una inversión de cien millones de pesos, con remodelación integral del frente del hospital, pasillos, halles de entrada y ascensores. Por otra arte, la Fundación de Ciencias Médicas, con aportes de la ciudadanía, construyó el Hospital de Día, el Centro de Diálisis, la Unidad de Procedimientos Especiales, remodeló y puso en valor la Sala 11 de Dirección, la Iglesia, los jardines del hospital con balcones, estatuarias, asientos e iluminación. También está en obras un salón de usos múltiples con el objetivo de dar un lugar a diferentes comisiones para sus reuniones habituales. El emblemático hospital está en marcha. Festejamos este Hospital del Bicentenario, que es un centro referencial dentro de la red prestacional de la provincia de Santa Fe. Consideramos que toda propuesta de empoderamiento y articulación debe seguir los niveles culturales que son propios de este centro de docencia, asistencia e investigación, así como de extensión a la comunidad, y que lidera en su provincia y en el país los modelos de Salud Pública. El Hospital Centenario es de todos y para todos, hombres, mujeres y niños, dentro de una sociedad democrática, con respeto de las minorías. Entendiendo la importancia de construir una sociedad mejor sin violencias de ningún tipo, y con respeto por la vida y la salud de su población, a la cual estuvo dirigida desde su origen por la vocación de nuestros mayores.

Alberto Muniagurria





Fibertel, la gran estafa

Cablevisión-Fibertel, la gran estafa. Hace meses que internet no funciona, no tengo señal. El martes 12 de marzo vinieron los técnicos luego del reclamo, cambiaron una ficha porque ese era el problema, lo dejaron funcionando y a la media hora dejó de hacerlo otra vez. Me volví a comunicar en forma telefónica a las 11.30, atendió Silvia; 11.45, atendió Emanuel; 15, atendió María. Te hacen desconectar y volver a conectar, luego dicen que el problema es de la caja de calle, no del domicilio, y que a la brevedad lo solucionarán porque ya le informaron a los técnicos. En la última comunicación quien me atendió me dijo que ya estaba solucionado pero el problema sigue, no tengo el servicio desde hace meses y por el cual pago en tiempo y forma. ¿Cómo se llama eso? Estafa.

DNI 11.750.759





Juegos Suramericanos de Playa

El accionar relevante de Rosario en el deporte nos hace bien a los rosarinos. Esta vez, la estampa de la llama olímpica en la ciudad, traída desde Bolivia, el desarrollo de los juegos que esperamos con ansias, la presencia de 2.000 atletas de 14 países con vocaciones sanas, relevantes, listos para la participación, nos brindan una ola de aire puro que siempre necesitamos. Estas juventudes perfectamente organizadas por la Subsecretaría de Deportes que se dan cita en los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los cuales tienen acceso gratuito, nos permitirá a los rosarinos disfrutar una vez más del deporte participativo, en este caso internacional. Porque el deporte es alegría, salud, inclusión. Esto sí es una buena noticia. Y encontrar buenas noticias no es muy frecuente. Por ello es tan grato compartirlas.

Edith Michelotti





La tarifa plana del gas

Según fue noticia en estos días, el gobierno implementará la tarifa plana en los meses de invierno que implicaría un 20 por ciento más a pagar en verano. ¿Dónde estaría el sentido común? ¿O es una medida populista? ¿En verano, cuando llegan las facturas de luz con mayor consumo? Asimismo, tal vez no suceda en nuestra zona ya que, con buen criterio, tanto Litoral Gas como la EPE emiten las facturas con dos vencimientos; pudiendo optar por abonar el total o en dos meses.

Alicia Ramírez