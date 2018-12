Homenaje a los docentes

Una docente rosarina, María Cristina Gómez, fue distinguida como una de la 50 mejores maestras del mundo por el Global Teacher Prize, que es como el Premio Nobel de la Educación. Una noticia que ha tenido muy poca prensa, al menos hasta ahora. Cómo no "vende" los formadores de opinión de la televisión no han tenido en cuenta semejante elección. No importa, dirán, da igual. La labor del docente no es precisamente una hazaña, sabe de entrada lo que le espera, lástima grande que esa labor no sea reconocida como se debiera. Por lo general cada integrante de la sociedad está en lo suyo como para pensar en estos tiempos difíciles en los trabajadores de la educación, a pesar de lo que ellos aportan para la orientación o encaminamiento de los niños. Una tarea para nada rutinaria. Pensemos en aquellos docentes que desarrollan su trabajo en zonas rurales, de montaña o de islas. Sin ir más lejos, están aquellos que deben trasladarse a otra localidad desde su lugar de residencia, a veces demasiado lejos y que los obliga a quedarse toda la semana para el dictado de clases. La mayoría de las veces, en zonas de difícil acceso, donde el transporte público no llega; haciendo "dedo" como se dice vulgarmente, con el riesgo que implica hacerse transportar por desconocidos o conocidos con aviesas intenciones. A propósito, una merecida recordación para la maestra de Cañada de Gómez, Daniela Spárvoli, brutal e injustamente eliminada físicamente, seguramente frente a una tortura psicológica, a manos de un depravado que la recogió en su vehículo. Al parecer fue un vecino de dicha ciudad. ¿Se conocían quizás? ¿Ya lo tendría planeado? Seño, tus seres queridos, tus alumnos, compañeros de trabajo y aquellos que te conocieron, le ruegan al Señor —me incluyo— para que desde el punto de vista religioso, te tenga en la morada de los justos y así descansar en paz y sin necesidad de apelar a un medio alternativo que la conduzca hasta su lugar de trabajo.

Ideología de género, la nueva grieta

Hará unos cinco años apareció sorpresivamente en nuestro país la llamada ideología de género. Esta teoría creada en usinas ideológicas europeas, pretende inculcarnos contra toda evidencia biológica y psicológica que no hay diferencias entre los sexos, a los que llama "géneros". Además, crea prejuicios, conflictos y odios entre hombres y mujeres. El idioma "inclusive" y otras aberraciones se quieren imponer de manera forzada y estamos entrando en una creciente dictadura de género, que nos agrede a todos y que ha creado una nueva grieta, como si hubiera pocas.



Lomo de burro sí, semáforo no

Con el mayor de los respetos, disiento con la carta publicada el 17 del corriente, firmado con el DNI 25.750.500, que propone la instalación de un semáforo en la intersección de las avenidas Córdoba y Wilde, por entender que no solucionará el problema de tránsito sino, más bien, lo agravará ya que el poco diámetro de la rotonda generará congestión de vehículos que giren a la izquierda. Sugiero la colocación de un reductor de velocidad (lomo de burro) en la mano de circulación hacia el este de Córdoba, debidamente señalizado, ubicado a 50 metros hacia el oeste de la rotonda, logrando con ello que los rodados que acceden a la misma lo harán a menor velocidad, facilitando con ello el giro hacia la izquierda, tanto en dirección al sur como al norte.

El final de un año difícil

El 2018 está próximo a finalizar y deja un cúmulo de momentos complicados para millones de argentinos que otra vez fueron blanco de ajustes desmedidos impulsados por un gobierno que nunca encontró el rumbo para hacer un país más justo, inclusivo, con equidad social. Es innegable que la calidad de vida de mucha gente no sólo no mejoró sino que empeoró. Los datos de pobreza e indigencia dados a conocer recientemente por el Indec resumen lo mal que nos está yendo en materia social. Poco más de 13 millones de pobres dan cuenta de la falta de políticas activas destinadas a los sectores más desposeídos. Desazón, preocupación, incertidumbre, fueron denominadores comunes durante 2018, el cual deja sin dudas un sabor amargo en numerosos ciudadanos que creyeron en las promesas de campaña en 2015 y durante todo este tiempo de gestión de Cambiemos. El año venidero será electoral y habrá posibilidades de expresar en las urnas disconformidad o aprobación a las políticas nacionales. En definitiva, el pueblo tendrá nuevamente la palabra.



