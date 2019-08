Homenaje a Alberto Gonzalo

Cuando el periodista Alberto Gonzalo falleció el 23 de noviembre de 1995, estuvimos de luto los vecinos del barrio Refinería porque en nuestra larga lucha contra las plantas cerealeras, nos brindó siempre su apoyo incondicional desde Canal 5 y por radio. Eran los tiempos en los que la polución producida por los silos y los camiones que circulaban desprendiendo polvillo contaminado con los agrotóxicos del cereal, hicieron que nuestro barrio figurara entre los de mayor casos de leucemia en el mundo; esos casos alcanzaban el doble de la media mundial. La contaminación afectaba a Rosario y a la región debido a los vientos que la llevaban en todas direcciones. La prédica contra esa situación le valió a Gonzalo ser despedido de los medios en los que trabajaba y no ser contratado por otros; de manera que comenzó a ganarse la vida vendiendo publicidad. Esa situación hizo que se desgastara física y psíquicamente, condición que finalmente terminó con su vida; cayendo en lo mejor de su vuelo profesional; era como si hubiera caído Maradona en su mejor momento. La gestión municipal tuvo un pobre papel en casi toda la lucha contra la relocalización de las plantas cerealeras. Pero gracias a la lucha constante y valiente de los vecinos logramos la victoria más importante en la historia de Rosario, porque peleamos contra unos de los poderes económicos más importantes del mundo. "No le ganaron a niños de pecho", nos dijeron en su momento Juan Carlos Zabalza y Hermes Binner. La intendenta Mónica Fein está en deuda desde 2014 con la ejecución de análisis del aire que solicitamos y que fue aprobado por el Concejo Municipal. Y no lo hace porque sabe que es muy alta la contaminación del aire que respiramos. El Concejo también está en deuda por no propiciar la construcción de una verdadera avenida Costanera como las que lucen otras ciudades argentinas. Si viviera Gonzalo sabrían los rosarinos qué aire respiramos y tendríamos nuestra costanera. Por eso es de esperar que la nueva legión de concejales se ponga a la altura que Rosario merece para atender los problemas expuestos. Vaya una ofrenda floral imaginaria para depositarla en el monolito levantado en la plaza a la que llamaron Alberto Gonzalo, ubicada en avenida Caseros entre Thedy y Junín, en Puerto Norte. Los vecinos que sabemos cómo sufrió antes de su muerte por hacer ver en sus filmaciones la realidad en nuestro barrio, le decimos lo mismo que le dijimos en un cartel que exhibimos el día que en el Concejo bautizaron con su nombre el Palco del Periodista: "Gracias Alberto Gonzalo por todo lo que hiciste por nuestro barrio Refinería; sos nuestra guía".

Iapos no me entrega mi silla de ruedas

Desde hace meses estoy solicitando una silla de ruedas a Iapos porque necesito salir de mi casa y el único medio es tener mi silla de ruedas porque no puedo caminar, y no quiero morir en mi cama con depresión. Tengo la necesidad de ir al geriátrico a acompañar a los abuelos, a enseñarles a leer, a pintar, y sólo la silla mencionada, tramitada desde diciembre de 2018, me lo permitiría. Ya no sé a dónde dirigirme y con quién hablar porque necesito salir de mi casa y no morirme en una cama.

Aniversario de Lalcec Rosario

Con motivo del 60º aniversario de Lalcec Rosario, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a ciudadanos, profesionales, voluntarios, medios de comunicación, empresarios y aportantes anónimos que nos acompañan en nuestra trayectoria y manifiestan un sincero reconocimiento a nuestra labor que tanto nos gratifica. Sentimos que no estamos solos y que nuestra contínua tarea de informar y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y detectar precozmente el cáncer logra gradualmente instalarse como hábito de vida saludable. Seguiremos adelante y enfrentaremos nuevos desafíos.

Aclaración sobre un comentario

En mi carácter de personal de tráfico de la empresa Interbus, quiero expresar mi total disconformidad al comentario de una supuesta falta de la empresa a la cual pertenezco. Me refiero al texto publicado en la sección whatsapp del jueves 1° de agosto, en el cual un vecino expresa textualmente: "¿A la empresa Interbus quien la controla? Los servicios de las 22 y 23.25 del viernes 27 de julio no fueron cumplidos...". Estos "servicios" no fueron cumplidos porque no forman parte de nuestra actual grilla de horarios. Estos "servicios faltantes", formaban parte del cuadro horario del año 2018 y se avisó con la debida anticipación en medios periodísticos de la zona, redes sociales y la web de la empresa, que dejaba de tener vigencia. Cabe destacar que la grilla de horarios actual está aprobada por la provincia y monitoreada por GPS.

Un eterno agradecimiento

Por este medio quiero agradecer profunda y sinceramente a todo el personal del sanatorio de calle Mendoza 1566 por la excelente atención recibida durante mi prolongada internación en dicho lugar. Desde los diferentes especialistas hasta el personal de atención en la habitación fueron muy amables, atentos y generosos conmigo que, debo reconocer, no fui una paciente fácil. En esos momentos, tanto el paciente como sus familiares se encuentran en un estado de vulnerabilidad y sensibilidad importantes. Por lo tanto, el acompañamiento de todo el personal del sanatorio y de la obra social Medycin es valioso e imprescindible. También quiero agradecer a los doctores Carlos Giordano (padre e hijo) y a todo su equipo por el acompañamiento y la contención. Gracias. "A veces parece que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar pero el mar sería menos sin esa gota".

La fuente de la plaza Sarmiento

Evidentemente a esta administración municipal no le fue posible solucionar el funcionamiento normal de la única fuente de nuestra plaza Sarmiento, compuesta de una manzana y media, y a dos cuadras de la peatonal Córdoba de nuestra ciudad. Dicha fuente, donada oportunamente por la República de Bélgica, y en perfecto funcionamiento hasta hace pocos años, no tuvo obviamente el suficiente mantenimiento para que la comunidad disfrute de la misma. La Asociación Amigos de Plaza Sarmiento agradecería a la próxima administración de la ciudad la solución a este tema, ya que la acumulación de las aguas podridas de la fuente mencionada no condice con la imagen de dicha plaza.