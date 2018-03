Historia que nos enorgullece

La historia de la medicina argentina tiene numerosas páginas brillantes. Ellas describen importantes biografías que van desde los doctores Juan Antonio Fernández cofundador de la Academia Nacional de Medicina; Juan Madera que se destacó en las invasiones inglesas; Francisco Javier Muñiz quien actuó en Cepeda y en la Guerra del Paraguay, Cosme Argerich que desarrolló una ímproba tarea durante y después del Combate de San Lorenzo, hasta los médicos que hoy se desempeñan en sanatorios, clínicas, hospitales, dispensarios y en precarias salas instaladas en remotos lugares rurales. Entre esos extremos, las luces del talento iluminan las figuras de Cecilia Grierson, Domingo Cabred, José Arce, Manuel Balado y Guillermo Rawson, incansable batallador por la salud pública igual que su colega, el neurocirujano Ramón Carrillo. Otros médicos distinguidos fueron el cirujano Enrique Finochietto y Salvador Mazza, el gran investigador del "mal de Chagas". Cabe mencionar a Bernardo Houssay (Nobel de fisiología), Luis Federico Leloir (Nobel de química), Ricardo Gutiérrez, fundador del Hospital de Niños; Juan Pedro Garrahan, pediatra autor de varios libros, Alejandro Posadas, introductor en la Argentina del primer equipo de rayos X; Carlos Durand, donador del hospital que lleva su nombre, y Esteban Laureano Maradona, abnegado clínico rural. Además quiero citar a la rosarina Ana María Zeno, pionera en la lucha por la educación sexual. Nuestra historia médica tiene un capítulo especial escrito con caracteres notables para referirse a René Favaloro, Domingo Liotta y Julio Palmaz, creadores respectivamente del by-pass, el corazón artificial y el sten. Otro doctor destacado es Juan Carlos Parodi, a quien recién ahora la gente va conociendo, pero que es admirado en la comunidad científica internacional por su extraordinaria trayectoria. Es el inventor de la endoprótesis para tratar los aneurismas abdominales, una afección de la aorta que requería abrir el abdomen y, a veces, parte del tórax. Esa práctica quirúrgica era muy riesgosa y el índice de fallecimientos alto. Pero tras la endoprótesis, la mortalidad bajó significativamente en los primeros años y hoy se acerca a cero. Hasta ancianos de avanzada edad son operados sin riesgo por el método de endoprótesis. Parodi figura en el Libro Guinness de los Récords, por ser el médico latinoamericano que más patentes de procedimientos registró (280). En su notable currículum figura haberle salvado la vida en 1981 al Papa Francisco. Además intervino al príncipe Rainiero, a Alberto Cortez, Martín Karadagian y Tato Bores entre otros. Varios hospitales llevan el nombre de los prestigiosos profesionales que señale, y seguro cometí la injusticia de olvidar a otros. Todos merecen el reconocimiento por integrar la pléyade de médicos que hacen que los argentinos podamos enorgullecernos de la extensa y rutilante historia médica que exhibe el país.

Edgardo Urraco

DNI: 6.042.889



Gestanticidio, el cruel y mal llamado aborto



Señor presidente Mauricio Macri vivo en Rosario y con mi esposa Emilia formamos, con no pocos esfuerzos, una linda familia, tuvimos seis hijos (uno de ellos inválido, ya fallecido) y además disfrutamos el regalo de seis hermosos nietos. El motivo de este alerta es por el absurdo debate legislativo que se anuncia se daría en el Congreso de la Nación, sobre el crimen del gestanticidio. El aborto natural es el desprendimiento, la pérdida, la interrupción espontánea de un fruto, una falla del organismo biológico gestante. El aborto terapéutico, por su parte, implica la intervención humana: deliberada, consciente, intencional. Difiere esencialmente de la pérdida natural del fruto (P. Mariano Zakowicz SVD). Todo lo que se diga o haga en contra de estos niños en gestación, en su etapa de vida más vulnerable, es un delito de lesa humanidad, un insulto a Dios y a nuestra propia naturaleza humana, y debe ser penado como fija la ley vigente. El tema fundamental a tratar sería la vida o la muerte de los niños no deseados o no esperados. ¡Cuántas cosas, en nuestra preciosa vida, no las deseamos y no las esperamos, y sin embargo, con amor y valentía las resolvemos! Y, si no las solucionamos, nos queda el sabor dulce de haberlo intentado. Lo que hay que debatir es cuánta penalidad y castigo les corresponde a los que alienten matar o ejecuten a estos angelitos. Sean ideólogos, personas influyentes o comunes, políticos o periodistas. Y también a la mamá con algunos atenuantes. Y un duro castigo a los sicarios encargados de esta masacre de bebés, ya sean curanderas, practicantes o profesionales. Es imprescindible que se efectivicen condenas ejemplificadoras, legales y seguras para estas personas. Una medida de precaución y prevención de este flagelo, sería construir ámbitos especiales para albergar y contener a la mamá y al niño por nacer, que estuviera en riesgo de no poder llevar adelante el embarazo y con más razón si el mismo viniera con complicaciones. Estos espacios materno-infantiles, deberían funcionar a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y tendría que haber un compromiso conjunto del Estado, provincias y municipios, y de la comunidad toda, que seguramente, como siempre fue, apoyará esta sublime iniciativa. Como hay, en casi todo nuestro territorio nacional, lugares adecuados para contener, corregir y ayudar a personas con problemas de adicciones, enfermos mentales o discapacitados, etcétera, así también deberíamos contar de manera prioritaria con estos ámbitos mencionados. Este nefasto y delicado tema no va a causar, como se dice ahora, una grieta, sino un abismo entre los que defendemos la vida de la mamá y del niño desde su concepción, y una minoría de mujeres que pretenden, a los gritos, que estas criaturas no vean jamás la luz del sol.

Oscar R. Galván

DNI: 6.035.107





El tan necesario elemento líquido



Se conmemoró el Día Mundial del Agua. Hay datos sobre ello que nos informan y llevan a rever este oro líquido tan imprescindible en la vida de la humanidad. Se sabe que con el calentamiento global, las cantidades de agua dulce están disminuyendo mucho. En el país, siete millones de personas carecen de agua potable. En el mundo, tres de cada diez carecen de ella. Esto no sólo implica personas atravesando esta realidad, sino familias enteras afectadas por esa delicada situación. Concientizar sobre ello, es muy importante, estimulando procedimientos y sistemas que cooperen a su preservación. No está demás apuntar también a formas de evitar que sea malgastada, lo que implica un aporte, por pequeño que pudiera parecer. Recordemos que la suma de éstos, nos beneficia a todos. Reducir el tiempo cuando nos duchamos, reemplazar la manguera para regar el jardín por otras alternativas viables y a nuestro alcance. No dejar correr el agua cuando lavamos la vajilla, y reparar cañerías que gotean. En verano, el cambio de agua en piletas debe ser racional, ya que en esta época del año, aumenta notablemente el consumo de agua. Han aportado revistas, y otros medios, recursos a considerar que no siempre tenemos en cuenta, como limpiar las verduras en un recipiente lleno de agua, para frenar el uso excesivo, cepillarse los dientes sin dejar que el agua siga corriendo, como el correcto uso del lavarropas y del lavajillas, llenando los mismos siempre, sugieren. De esa forma, estos electrodomésticos realizan menos ciclos semanales, afirman, y es bueno recordarlo. También que la noche es el momento adecuado para abocarse al riego de las plantas, para impedir la evaporación, aseguran. Seguro hay otras formas de tomar parte en esto y sean fáciles de plasmar. Cambiar costumbres está a nuestro alcance cuando hablamos del agua y un uso responsable. Algunas nos surgirán también sobre la marcha, y otras gracias a quienes difunden las formas de contribuir hacia un uso correcto, preocupados y ocupados en opciones viables.

Nora E. Cardarelli

DNI: 14.510.012





El qué me importa, a la orden del día



Una carta publicada por el Decano me mueve inevitablemente a admirar la mirada del colega "periodista ciudadano" que refiere la reprochable conducta de motociclistas en la avenida Costanera. La verticalidad otra vez de manifiesto. Es inadmisible que así porque sí, estos irracionales se hagan dueños de la calle. Los correctivos son un premio para los infractores. Pero si las autoridades no predican con el ejemplo qué podemos esperar. Es indiscutible que las autoridades pretenden desconocer esa situación. La policía no tiene habilitación para corregir ese desenfreno. Se hacen controles de alcoholemia y remisiones al corralón abarrotado ya de insolventes morales dueños de esos vehículos. Pero ni Dios ni la patria se los demandan, a los políticos les resbala la incorrección de estos deleznables sujetos. Fíjense no más en parte de Europa, las multas son tan excesivas descontadas de la cuenta sueldo, que casi no hay infractores. Respeto del peatón, prioridad uno pero hay muchos ejemplos para mostrar. El municipio sólo piensa en la próxima campaña, los ediles en poltronas como los reyes del antiguo Siam, con sus acondicionadores a pleno, no sé de qué hablarán. Ciudad sucia, transporte público de pasajeros a la que te criaste, conductores enloquecidos por llegar. En Italia hay sendas peatonales a mitad de cuadra con un proverbial respeto al peatón. Tienen igual apuro por llegar como los nuestros, caterva inservible que cuando cometen un accidente se esconden bajo la cama, por decirlo de algún modo. El qué me importa a la orden del día, y el pan y el circo de igual forma. Leo que una edila de Rosario denuncia 38 femicidios y la provincia dice 32. ¿Es para hacer un planteo que ocupa gran parte de la información? En un país en llamas, donde la inseguridad y la violencia, la falta de trabajo y los piquetes están a la orden del día, los cinco grandes del buen humor deben haber resucitado o es que están jugando a la popa mancha o a las escondidas. Basta de cinismo, hipocresía y de falta de vergüenza. ¿Qué dirán en sus hogares respecto de su conducta, se pondrán colorados? ¿O están en otro planeta? Basta de burlarse del estúpido soberano que cree en ellos. Trabajen gratis formando un conjunto de notables comprometido con los escrúpulos. Claro si así fuera, las poltronas seguirán nuevas como cuando impúdicamente las colocaron. No se burlen del señor Vasallo de la forma que lo hacen, pero es cierto, en el país de los ciegos el tuerto es rey.

Oscar H. Rodríguez

DNI: 6.004.403

¿Te gustó la nota?