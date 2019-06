Hipótesis sobre Notre Dame

Transcurrido más de un mes, nada se tiene por cierto sobre las causas del incendio de Notre Dame. ¿Fue un atentado? ¿Fue un accidente? Tal vez venga bien reportar algo visto y una hipótesis de otra índole. Dos días después del hecho, cercada ella aún de mangueras y camiones hidrantes, en una plazoleta vecina, lado oeste, del barrio latino, entre el pulular de turistas, un grupo de parisinos (50 más o menos) rezaba en voz muy queda. Y la contemplaban de un modo particular, indescifrable. Miraban con serena ternura un cuerpo mutilado y en desmayo. Herido por algo misterioso, pero un cuerpo vivo, inextinguible. Ese lugar es, por cierto, testigo y protagonista de la historia del mundo. Lo es desde celtas y romanos antes de Cristo y, luego, como iglesia del siglo III-IV, monasterio y catedral, que en el siglo XII se replantea y rehace. La riqueza de su herencia inmaterial es tan enorme, tan rica y valiosa, que la catástrofe se perfila como un signo más de los grandes signos de todos los tiempos. Parece un guiño a descifrar por gente de estos tiempos. De tal modo, verían esas personas –rosario en mano– que su catedral estalló de pronto desde la chispa de su corazón al fuego, y del fuego a la luz que ilumina, en medio de la oquedad y el silencio. No como un suicidio ígneo, sino como el modo doloroso de hablar de sí misma en el tiempo. Tal vez quiso decir “¡Aquí estoy! No soy un museo, ni me miren con ojos de turistas. Mi propio silencio de siglos sólo puede expresarse en lenguas de fuego, para invitar a los hombres de cualquier creencia, al ardoroso silencio chispa de su propio ser. A callar un poco, oír, esperar y reflexionar entre tanto vacío ruidoso y deriva de este mundo roto. Apartarse de tanta atrocidad esparcida por la tierra; de las guerras falsas y las palabras del engaño. Huir de las ideologías perversas, del poder del dinero y de la opinión tirana. Rechazar la ambición demencial para evitar el desencanto de lo vano y lo superfluo. Todo eso lo he sentido y lo siento entre mis muros, incluso dentro del recinto sagrado. Por eso el fuego de mi corazón, de chispa se hizo luz y ha hablado por mí, que soy Notre Dame, Vuestra Señora, la del amor silencioso y perdurable”. Puede que fuera eso lo que percibiera esa gente modesta y de mediana edad contemplándola; descifrando su misterio.

José Humberto Donati

DNI 6.136.319

Silla de ruedas y auriculares

El domingo 26 de mayo fue publicada una fotografía en la sección Whatsapp, donde se ve a una joven en silla de ruedas con el comentario de que lleva puestos auriculares. Si bien es cierta la apreciación y cuestionable que lo haga con auriculares, sepa quien se tomó el trabajo de fotografiarla desde lejos, estigmatizando y avergonzado como generalmente le sucede por su discapacidad, pudo haberla parado y decirle que se los quitara. Seguramente, si se tomaba unos minutos para hablar con ella hubiese sabido que se llama Mara y que igual que su hermana Julia padece una enfermedad neurodegenerativa que las va invalidando en forma progresiva. Que hasta hace algunos años caminaba en forma normal, que se ve obligada a ir por las calles ya que no todas las esquinas tienen rampa para discapacidad, y que cuando la tienen no siempre están bien construidas o están bloqueadas por algún automóvil, que las veredas están rotas o con obstáculos. Que su hermana está abocada al pedido de que existan en la ciudad taxis accesibles para poder subir con la silla de ruedas. Que ella tiene ganas de superarse y superar su dificultad, por eso diariamente cruza el centro de la ciudad para ir a su trabajo bajo el sol del verano y el frío del invierno. Que siempre debe vencer las miradas ajenas, la lucha diaria para movilizarse, por saber qué lugares son accesibles. Que debe someterse a estudios y largas sesiones de rehabilitación casi a diario. Pero claro, hablar con Mara hubiese sido un trabajo adicional a su vida cotidiana, tal vez por eso prefirió señalarla y descalificarla, exponerla en el diario para escarnio personal, para que una vez más se sienta señalada por movilizarse en silla de ruedas, volviendo a revictimizarla por su enfermedad y ante a la opinión de quien no conoce lo que está padeciendo. Anhelo que llegue el día en que exista más empatía con la gente con discapacidad para poder construir entre todos una sociedad con menos barreras.

María del Carmen Crescimanno

DNI 12.480.236

(mamá de Mara)

Volver a las reglas claras

Con respecto al acto del 25 de Mayo en la escuela primaria de mis hijos, si bien no pude participar, noté un detalle. De las dos banderas que había presentes, con sus abanderados y escoltas, cinco eran niñas y tan solo un niño. Todo el mundo sabe que para acceder a tal honor, el llevar el emblema patrio, la selección de alumnos se hace en base a un promedio de notas, siendo los que portan la bandera los de mejor promedio y así sucesivamente. Este concepto que parece tan básico y con el cual convivimos toda la vida, parece que en algún momento muta, se transforma, y uno se olvida de lo importante. Acá no hay ley de cupo, feminismo, machismo o igualismo que valga. Señores, el de mejor promedio, más estudio, más aplicado y más dedicado, se lleva los honores de llevar la bandera. Qué lindo sería si se pudiera aplicar esto al resto de los ámbitos. Ley de cupo para las elecciones. ¿Por qué? Que se presenten las listas de los más capacitados, los de mejor promedio, los que no tienen causas judiciales, sean del género que sea. Mujeres al volante de los colectivos. Por supuesto. Elijamos los conductores que menos faltas de tránsito han tenido. Los que han rendido el examen teórico y práctico con mayor puntaje. Lamentablemente cuando crecemos nos envuelve el mundo adulto, de las transas, las mentiras, los acomodos, los partidismos, los fanatismos. Qué lindo sería que todo volviera a ser como en el colegio primario, tema de méritos sin discusiones ni banderas políticas, sólo la bandera celeste y blanca.

Gonzalo García

DNI 27.320.553

Queremos saber quiénes son

Los candidatos a gobernador, con chances de ganar, deberían informar los nombres de los ministros que conformarían su gabinete. Tales funcionarios son, en cierto sentido, elegidos indirectamente por el voto popular.

Roberto Ángel Meneghini

Las ironías de Parrilli

Cuando una periodista le preguntó por la “Operación Puf”, así bautizada por Valdés (el del Vaticano), Oscar Parrilli respondió irónico: “te referís a pus pus, a Comodoro Py?”. Sí, Parrilli, toda la política y la Justicia están infectadas con pus, desde hace mucho tiempo. Y es tan profunda la infección que hasta que las bacterias enquistadas en el cuerpo social no hayan generado los anticuerpos necesarios para expulsar definitivamente al putrefacto sistema microbiano inoculado por el kirchnerismo desde “la década ganada”, este país no tendrá futuro. Por más que en la cima del poder el mes de octubre nos regale a la persona más proba imaginable.

Mariano Aldao

Silla de ruedas y auriculares

El domingo 26 de mayo fue publicada una fotografía en la sección Whatsapp, donde se ve a una joven en silla de ruedas con el comentario de que lleva puestos auriculares. Si bien es cierta la apreciación y cuestionable que lo haga con auriculares, sepa quien se tomó el trabajo de fotografiarla desde lejos, estigmatizando y avergonzado como generalmente le sucede por su discapacidad, pudo haberla parado y decirle que se los quitara. Seguramente, si se tomaba unos minutos para hablar con ella hubiese sabido que se llama Mara y que igual que su hermana Julia padece una enfermedad neurodegenerativa que las va invalidando en forma progresiva. Que hasta hace algunos años caminaba en forma normal, que se ve obligada a ir por las calles ya que no todas las esquinas tienen rampa para discapacidad, y que cuando la tienen no siempre están bien construidas o están bloqueadas por algún automóvil, que las veredas están rotas o con obstáculos. Que su hermana está abocada al pedido de que existan en la ciudad taxis accesibles para poder subir con la silla de ruedas. Que ella tiene ganas de superarse y superar su dificultad, por eso diariamente cruza el centro de la ciudad para ir a su trabajo bajo el sol del verano y el frío del invierno. Que siempre debe vencer las miradas ajenas, la lucha diaria para movilizarse, por saber qué lugares son accesibles. Que debe someterse a estudios y largas sesiones de rehabilitación casi a diario. Pero claro, hablar con Mara hubiese sido un trabajo adicional a su vida cotidiana, tal vez por eso prefirió señalarla y descalificarla, exponerla en el diario para escarnio personal, para que una vez más se sienta señalada por movilizarse en silla de ruedas, volviendo a revictimizarla por su enfermedad y ante a la opinión de quien no conoce lo que está padeciendo. Anhelo que llegue el día en que exista más empatía con la gente con discapacidad para poder construir entre todos una sociedad con menos barreras.

María del Carmen Crescimanno

DNI 12.480.236

(mamá de Mara)

Volver a las reglas claras

Con respecto al acto del 25 de Mayo en la escuela primaria de mis hijos, si bien no pude participar, noté un detalle. De las dos banderas que había presentes, con sus abanderados y escoltas, cinco eran niñas y tan solo un niño. Todo el mundo sabe que para acceder a tal honor, el llevar el emblema patrio, la selección de alumnos se hace en base a un promedio de notas, siendo los que portan la bandera los de mejor promedio y así sucesivamente. Este concepto que parece tan básico y con el cual convivimos toda la vida, parece que en algún momento muta, se transforma, y uno se olvida de lo importante. Acá no hay ley de cupo, feminismo, machismo o igualismo que valga. Señores, el de mejor promedio, más estudio, más aplicado y más dedicado, se lleva los honores de llevar la bandera. Qué lindo sería si se pudiera aplicar esto al resto de los ámbitos. Ley de cupo para las elecciones. ¿Por qué? Que se presenten las listas de los más capacitados, los de mejor promedio, los que no tienen causas judiciales, sean del género que sea. Mujeres al volante de los colectivos. Por supuesto. Elijamos los conductores que menos faltas de tránsito han tenido. Los que han rendido el examen teórico y práctico con mayor puntaje. Lamentablemente cuando crecemos nos envuelve el mundo adulto, de las transas, las mentiras, los acomodos, los partidismos, los fanatismos. Qué lindo sería que todo volviera a ser como en el colegio primario, tema de méritos sin discusiones ni banderas políticas, sólo la bandera celeste y blanca.

Gonzalo García

DNI 27.320.553

Queremos saber quiénes son

Los candidatos a gobernador, con chances de ganar, deberían informar los nombres de los ministros que conformarían su gabinete. Tales funcionarios son, en cierto sentido, elegidos indirectamente por el voto popular.

Roberto Ángel Meneghini

Las ironías de Parrilli

Cuando una periodista le preguntó por la “Operación Puf”, así bautizada por Valdés (el del Vaticano), Oscar Parrilli respondió irónico: “te referís a pus pus, a Comodoro Py?”. Sí, Parrilli, toda la política y la Justicia están infectadas con pus, desde hace mucho tiempo. Y es tan profunda la infección que hasta que las bacterias enquistadas en el cuerpo social no hayan generado los anticuerpos necesarios para expulsar definitivamente al putrefacto sistema microbiano inoculado por el kirchnerismo desde “la década ganada”, este país no tendrá futuro. Por más que en la cima del poder el mes de octubre nos regale a la persona más proba imaginable.

Mariano Aldao