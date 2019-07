Higiene urbana

A diario nos quejamos por la suciedad, la falta de recolección de la basura en nuestra ciudad, el deficiente barrido de las calles, las bocas de los desagües tapadas por botellas de plástico y demás desperdicios. La primera reacción de nosotros, los ciudadanos, es responsabilizar a las empresas encargadas de mantener el orden y la limpieza urbana y a la Municipalidad por no controlar dicha tarea. Pero no tenemos el más mínimo reproche hacia nosotros por tirar la basura donde corresponde y no en la calle. Vivo en Pichincha, inexplicablemente se ven las bolsas negras de residuos, repletas, rotas, con su contenido desparramado al pie de los contenedores, la mayoría de ellas pertenecen a los distintos establecimientos gastronómicos de la zona. Lógicamente, el Estado tiene responsabilidades, pero también cada uno de los vecinos. Si tomáramos conciencia y empezáramos a colaborar, se podrían mejorar muchas cosas en nuestra ciudad, no siempre toda la culpa es de las autoridades municipales. La realidad nos dice que, con la colaboración de todos nosotros, el Estado podría disminuir los gastos de limpieza en la vía pública y destinar esos fondos a otras áreas como educación, salud y seguridad. A propósito de este último tema, el próximo gobierno municipal, tendría que revisar detenidamente qué función cumplen organismos como la GUM, Convivencia Ciudadana, Policía Municipal, Seguridad Vial, entre otros, sobre las cuales el contribuyente tiene muchas dudas sobre sus funcionamientos efectivos.

Jorge Bustamante

DNI 7.796.562

Que el 133 no cambie de dueños

El domingo a las 10.05 tomé el enlace noroeste hasta Eva Perón y Rodó, desde donde quienes viajamos hasta el centro, transbordamos a las distintas líneas y no abonamos nada. Pero en el 133 negro me obligaron a pagar dicho trasbordo, lo cual considero irregular por el convenio que hay entre el municipio y las líneas en esta zona. En Fisherton no queremos a la empresa de Bermúdez por incumplir con los horarios que la Municipalidad no controla, en especial de noche, dejando a mucha gente esperando eternamente un coche. Queremos que se restituyan las líneas 133 verde y negra a la empresa Movi con la cual estamos muy conformes.

Eduardo L. Salas

Comisión Vecinos Fisherton Norte

Agosto en "la colimba"

Agosto se acerca y me trae el recuerdo de "la colimba": el largo viaje en el tren militar rumbo a la Capital Federal, 18 años de edad y grandes expectativas. Una vivencia muy singular, única e irrepetible, me esperaba en la Armada Argentina, a cuyo encuentro partía. Mi llegada a Buenos Aires, el rape a mi cabellera, la dolorosa vacuna en la espalda, y el silbato que mandaba. Las altas camas cuchetas, las noches cortas, el ritmo de vida cambiante, y las energías despiertas en forma vibrante; corriendo, saltando, arrojándome al piso; la tierra pegada en mi piel y mis ojos, gritando como cuando era niño. De pronto me encontré con mi corazón latiendo aceleradamente, comiendo vorazmente como nunca lo hice, y conociéndome velozmente, como tal vez nunca lo quise. Así dejaba atrás mi niñez, de a ratos, alegre; de a ratos, triste; con nostalgia de mi casa y asombro por el Río de la Plata. Aún recuerdo las largas filas para entrar al baño con la panza apurándome, y al viento castigándome en la cara, las manos y las orejas; el mes de entrenamiento duro y, a continuación, mi destino final: la aventura sin igual de aprender a amar a mi patria, a mi casa y a mi tierra lejana; al himno, a mi bandera, a las marchas y al toque de silencio.

Daniel Chavez

La España de 1936

Cuando en Cartas de los lectores del 22 de julio, el señor Carlos Solero habla sobre la Guerra Civil Española, relatando los acontecimientos trágicos de aquella época, al final dice que no debemos olvidar la barbarie desplegada por la dictadura, pero se olvidó, quizás intencionalmente, los criminales y sanguinarios asesinatos de cientos de sacerdotes y monjas por parte de los comunistas, por el solo hecho de representar al pueblo cristiano español de seguir el Evangelio de Cristo. Por eso, nuestro Papa Francisco todos los años beatifica y eleva a los altares a decenas de mártires españoles cuya sangre derramada permitieron que España no cayera en la órbita de la dictadura comunista soviética y convertirse luego en una nación libre y pujante como hoy la conocemos.

DNI 6.347.664