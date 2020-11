Hay que trabajar, no crear impuestos

Mientras miraba el informativo con las caravanas de La Cámpora, pensaba: En vez de sacar el dinero a los que trabajan, ¿por qué no abren los bolsos de Cristina y las fortunas de Máximo y Florencia? Lo que hace falta es generar trabajo, generar riqueza en el país. Para eso, hay que dejar trabajar a las empresas, no ponerle cada vez más obstáculos. Por favor, congresistas, piensen en el país, no en sus bolsillos, o en los bolsillos del gobierno. Y a los que van a las marchas, los respeto, pero sería mejor que vayan a trabajar.