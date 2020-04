Hay que tener prudencia

No es novedoso pensar que, en circunstancias como las que atravesamos, debemos ser prudentes. Sin embargo, el conflicto que importa vivir en nuestra sociedad desde hace un tiempo ya se ve potenciado por la pandemia ante consecuencias inimaginables desde lo social. No es casual que estemos asistiendo a acusaciones cruzadas que pretenden endilgar al otro la responsabilidad del coronavirus, pero debemos entender que nuestros recelos preceden esta situación y no podemos, no debemos seguir expresando nuestras “broncas” si no colaboran en la solución del conflicto sanitario. Si este “deber” moral nos imponen las circunstancias a los hombres comunes, mucho más a quienes detentan alguna cuota de poder. Acusaciones públicas innecesarias, especulaciones políticas sin sentido, avivadas de poderosos de vuelo bajo tienen una gran influencia en la sociedad a través de la crónica permanente a la que estamos sometidos a raíz de la pandemia y nuestro propio y voluntario encierro. No es momento para sacar partido de la situación, es momento de no ser la mujer del Cesar, esto es, de trabajar y aportar en silencio al bien común. Dice Pilar Sordo: “la honestidad no es un valor en sí mismo, tiene que venir acompañada de la prudencia para que se transforme en un valor”. No es necesario que proclamemos imprudentemente nuestro aporte, sólo es trascendente que lo hagamos.

Guillermo Benetti

Prisionera en mi propia casa

Desde hace años padezco una invasión de palomas torcacitas en mi domicilio. No puedo sentarme en mi patio, ni tender ropa, ni abrir las ventanas por los fuertes olores y heces de estas torcacitas que invaden mi hogar. Aves que según la Municipalidad no causan ningún daño, ya que fui a reclamar y no se hizo nada. Según mis propias investigaciones esta variedad de paloma, las torcacitas son responsables de la transmisión de numerosas enfermedades y virus. En épocas de tanta preocupación por el coronavirus otra preocupación más.

Fabiana Costa

DNI 6.377.428

Alberto y el juego de la Oca

He sentido una pena muy grande tras el desmedido elogio hacia el líder de los camioneros luego de recibir de manos de éste, las llaves que ponen a disposición del Estado las instalaciones del flamante sanatorio del gremio mientras dure la lucha contra el coronavirus. No era necesario tanto, menos aún, si tenía pensado repartir chirlos, luego, entre los empresarios. Una pena porque desde que se puso al frente de la lucha anticipatoria contra la pandemia que azota al mundo, su gestión ha sido impecable, habiendo logrado encolumnar tras de sí a un inmenso porcentaje de apoyos, sin distinción de banderías políticas. En estos días de cuarentena en familia, jugando con nuestros hijos, en tren de encontrar similitudes con alguno de ellos (la Oca, por caso), podría decirse que “el líder Alberto” avanzaba muchos casilleros todos los días, pero la desmesura de su empalagoso elogio lo ha hecho retroceder varios. Esperemos que con la misma lucidez que encaró la estrategia contra el coronavirus encuentre la mesura que lo venía acompañando hasta este derrape. No vaya a ser que declare su descontento ante la Corte tras el fallo con el que ésta desestimó el pedido del patriota Boudou.

Otto Schmucler

Uno para todos

Me criaron valorando y agradeciendo todo lo que se obtiene. ¿Por qué a algunas personas no? Una gran parte de la sociedad se siente molesta cuando le indican que realice las compras. Cuando tu ser querido te pide que lo acompañes a cierto lugar y vas de mala gana. Y ahora lo único que queremos es realizar esas acciones. Prender la televisión: escuchar y ver que hay una nueva víctima fallecida, leer en diarios que un individuo no respetó la cuarentena quiere decir que no te importa tu alrededor. Es sentir una tristeza enorme. Valoremos hasta poder caminar. Lo que está sucediendo en todo el mundo nos tiene que hacer abrir los ojos, para cuando pase “apreciemos la vida”.

Marianela Malvestitti