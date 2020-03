Hay otra forma para ser libres

Poco a poco vas ganando lugar en la sociedad que integras. Esa sociedad que por siglos te usó, ignoró tus derechos, desconoció tus decisiones. El repaso de tu historia en la humanidad, pone en evidencia los cambios mundiales que se están encausando y muchos de los cuales ya se disfrutan. Ello te posiciona sin dudas, frente a una libertad desconocida que un poco desconcierta y otro poco asusta. Como mujer madura, te invito a reflexionar, y pregunto: ¿Cómo disfrutar esa libertad, sin rencores, sin revanchas, sin agredir al que por siglos a sabiendas o no, fue el opresor? ¿Cómo tomar decisiones sensatas que no las motive un pasado de interpretaciones equívocas, soportando hegemonías como si fueran naturales? Mujer de todas las edades, no tendremos libertad plena jamás, si continuamos inmersas en la ignorancia. Este es el momento de tomar decisiones apoyándonos en la base indiscutible de la educación, verdadero pilar de una evolución auténtica. Soy consciente de que uno de los temas que más se viven en este cambio mundial, es la sexualidad. No es despenalizar el aborto lo primero que debemos exigir, sino que nos quiten el telón de la ignorancia brindándonos en todas las edades la educación sexual que corresponde, para evitar en las mujeres en edad fértil, el embarazo no deseado. Si lo logramos serán cada vez más escasas las veces que se deba interrumpir una vida, incluso arriesgando la propia. ¿Qué prefieres? ¿Evitar el embarazo no deseado, o abortar porque nadie te penaliza? Años y años transité junto a mujeres que tenían hijos para complacer a su hombre, para intentar retenerlo, para conseguir algo propio, o simplemente porque no sabían decir que no. Y luego observé su lucha en la soledad de su crianza. Exige mujer. Edúcate. Es la era en la que se puede intentar resolver en libertad tu lugar en la sociedad, tu trabajo. No te dejes llevar por modelos confusos o la moda del momento. Abortar no debe ser tu meta. Sólo debe ser un recurso inevitable. Elije tu modelo, con educación, con información. Debe llegar el día en que el 8 de marzo sea sólo el recuerdo de un pasado perimido, superado, porque habrá triunfado la educación, madre de todas las auténticas evoluciones del ser humano.

Edith Michelotti

Belgrano y el museo Julio Marc

Auspiciosa fue la inciativa del Instituto Belgraniano de Rosario de iniciar las actividades académicas y culturales de homenaje a Manuel Belgrano en la recordación de los 250 años de su nacimiento y 200 de la muerte con una disertación sobre sus estudios en Salamanca y Valladolid y exposición de documentos a cargo del doctor Patricio Lara en el Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”. También, en ese lugar y más precisamente en la Sala Manuel Belgrano donde asistieron más de 300 personas, entre chicos y grandes el museo Marc organizó una visita guiada que estuvo a cargo de la historiadora Marcela Ternavasio. Es alentador reafirmar el valor histórico del Museo Julio Marc ,que con estas actividades culturales cumple una función central de formar la memoria de los ciudadanos, el sentido identitario de nuestro pueblo y un aporte a la democratización de la cultura y educación para todos desde el campo pedagógico y hacia un aprendizaje colectivo.

Raúl Pedemonte

Los peligrosos "lomos de burro"

Hace muchos años, más de 30, vi en una ruta en España que había instalado un semáforo que detectaba si un vehículo venía a mayor velocidad de la permitida, se pasaba a amarillo y luego a rojo. Es decir detenía al que iba en exceso de velocidad, con lo que penalizaba al que quería ganar tiempo infringiendo una norma, sancionándolo con la pérdida de tiempo. Los “lomos de burro”, como lo demuestra el accidente donde murió el atleta olímpico Brian Toledo, son muy peligrosos y no evitan el exceso de velocidad permitida. Hay también otros recursos de ingeniería vial que pueden utilizarse para el logro del fin de disminución de velocidad, sin generar estos peligrosos “lomos de burros”. Espero que las autoridades viales municipales, provinciales y nacionales se informen, se asesoren con los que saben y los utilicen, evitando estas “burradas” que producen más accidentes y muertes que algunas enfermedades.

Daniel Weisburd