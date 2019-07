Este diario dedicó hace unos días mayor espacio que el habitual a la sección Policiales: un joven asesinado para quitarle su pequeña moto en la zona noroeste, una joven de quince años muerta por error en una balacera en la zona sur, otro joven murió tras agonizar por un balazo en la cabeza, un chico de doce años salvó milagrosamente su vida tras ser embestido por un auto que se dio a la fuga, una madre intentó por segunda vez atentar contra la vida de su beba. Un imparable salvajismo supera a la crisis socioeconómica que nos agobia pero ésta tiene una génesis. El ensañamiento no responde a razón alguna fuera del desvarío de sus autores. Erróneamente, no lo tratamos como la profundización de un inexplicable fenómeno sino como hechos aislados que suceden en todas partes del mundo. El salvajismo se concreta en hechos de muerte, cualquiera sea la causa: adictiva, robo, asalto, embriaguez, celos, desengaños, rencores, revanchas, encargos. Siempre resultarán insuficientes los elementos de prevención y control humanos o técnicos. Si resultase aprehendido, el delincuente sabe que los testigos no se presentarán por temor a represalias, que la policía está harta de arriesgar su vida para que él salga impune por cualquier razón jurídica, que la blandura de las leyes penales vigentes es aprovechada al máximo por abogados que traicionan el juramento específico de su profesión. Realmente hay algo que no cierra en este círculo: hecho punible, apresamiento, investigación, juicio, sentencia, condena. Algo falta o falla para cerrar este círculo y reducir el salvajismo imperante.

DNI 6.012.531

"Pindonga" y "Cuchuflito"

Que un niño que no sabe decir corneta, diga "coroneta", o "narijudo" en vez de narizudo; o que una señora se equivoque y por decir computadora, diga otra cosas, puede sonar gracioso. Pero que una ex presidente de la Nación y candidata a vice en las próximas elecciones, se refiera despectivamente al fenómeno de las segundas marcas (propiedad de las pymes locales que crecieron por la caída del poder adquisitivo), llamándolas "Pindonga" y "Cuchuflito", es intolerable. ¡Por Dios! ¡Qué calidad de candidata! ¡Por qué te fuiste, Minguito Tinguitella!

Daniel E. Chávez

Guerra de camiones por Circunvalación

Casi a diario tomo la avenida Circunvalación para ir desde el oeste a zona sur y me encuentro con un paisaje constante. Los camiones, son los dueños de Circunvalación. Por la derecha circula camión uno a velocidad permitida, pero al camión dos le parece lento y toma el segundo carril, todavía ese no ha terminado de adelantar cuando llega camión tres, más veloz, entonces sobrepasa a los anteriores por carril uno. Mientras tanto el resto del tránsito debe esperar la definición de esa competencia de pesos pesados. Nada importa el cartel "Camiones por la derecha", ni tampoco "Camiones, máxima 80". Un solo radar por mano no parece ser suficiente para evitar las infracciones. ¿Será mucho pedir dos patrullas en moto compuestas por un guardia de Tránsito y un policía que recorran los kilómetros de ida y vuelta? Y aunque no hagan multas, simplemente que detengan al infractor, soliciten toda la documentación y lo detengan por 15 minutos como penalidad por no respetar las reglas. Aunque sea a modo de prueba por tres meses. También a los automovilistas que circulan a más de 100 km/h, haciendo piruetas para sobrepasar a quienes respetamos la máxima establecida. Con muy poco, es posible hacer mucho en cuanto a prevención.

Guillermo Carboni

Alberto Fernández y los jubilados

El candidato a presidente Alberto Fernández dijo que si llegara a ser presidente habrá remedios gratis para todos los jubilados, y van a aumentar muchísimo los sueldos que ganan. Esta declaración es, sin duda, una burla para todos los jubilados. Es bueno recordarle al señor Fernández que en el año 2009, Cristina en un acto lapidario para millones de jubilados, además de burlarse, vetó el famoso 82 por ciento aprobado por ambas Cámaras. Esta actitud, indirectamente criminal, ocasionó durante un período de algunos meses la muerte de 300 mil jubilados, no por viejos o por enfermedad sino por angustia. Ese veto cruel fue aplaudido por Fernández y ahora, como candidato, lo que dijo se puede considerar como de un caradurismo burlesco.

DNI 6.347.664