Hartos de inseguridad

Quiero expresar mi descontento, mis miedos, mi desesperación ante situaciones vividas de robos a mano armada en mi barrio (Azcuénaga), para ser más precisa Rioja al 5600. Es lamentable como se vive hoy en esta ciudad, casi no se puede salir de tu casa, y si salís es todo el tiempo en alerta. Así y todo, en alerta o no, nos roban y si pueden hacernos daño físico lo hacen. ¿Qué pasa que no se puede salir ni a barrer la vereda, ni hacer las compras cotidianas, ni llevar los chicos a la escuela? Vivimos enjaulados, atrincherados en nuestros hogares. Colocamos cerraduras, alarmas, y más rejas en nuestras casas, vivimos sumergidos en el miedo y la desidia de personas que se apropiaron de nuestras vidas y pertenencias a punta de pistola, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué esta pasando en barrio Azcuénaga? ¿Qué no están haciendo los responsables de la seguridad ciudadana para que exista la inseguridad imperante? ¿Quién es el responsable de cuidarnos en mi barrio?¿Quién es responsable de la seguridad en todo Rosario? Ustedes, las autoridades de todo ámbito, político, público, judicial, están tranquilos porque se desplazan con custodias o en ámbitos donde hay mucha seguridad, pero el ciudadano rosarino hoy pide a gritos mayor cuidado, más seguridad, menos violencia, más leyes justas. Sería importante que de una vez por todas los responsables de la seguridad ciudadana tomen cartas en el asunto con seriedad y hagan lo que tengan que hacer para cuidar a los ciudadanos de bien que trabajan día a día y pagan los impuestos religiosamente. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de ser cuidados y vivir más tranquilos.

DNI 24.258.573

El enemigo es no saber

La hepatitis C tiene cura. La hepatitis B tiene vacunas y tratamiento. Pero ambas prácticamente no dan síntomas evidentes de su maligna presencia, hasta que puede llegar a ser demasiado tarde. Por ello, el enemigo no es la enfermedad en sí, sino la ignorancia sobre la misma. Cuando preguntamos: "¿Saben si tienen hepatitis B o C?", la mayoría de las respuestas son negativas. Por ello este año el Hospital Centenario, la Municipalidad de Rosario y el Rotary Club Rosario conmemorarán el 28 de julio el "Día Mundial de la Hepatitis", llevando a la población en forma gratuita, detección de hepatitis C y vacunación de hepatitis B de la siguiente manera: Hospital Provincial del Centenario, hall de ingreso viernes 26/07 de 9 a 12. Detección hepatitis C (test rápido) y vacunación hepatitis B, Municipalidad de Rosario, Plaza Montenegro, viernes 26/07 de 10 a 13. Detección hepatitis C (serología), vacunación hepatitis B, Rotary Club Rosario, Patio de la Madera, esquina de Oroño y Santa Fe, sábado y domingo 20-21/07, y sábado y domingo 27-28 /07 de 9 a 13. Una cita con la salud, una cita con la vida. Gracias.

Grupo Hepatitis Rosario

Ansés no da turnos para pensiones

Hace un mes y medio falleció mi papá y desde entonces estamos tratando de conseguir un turno en la Ansés para tramitar la pensión derivada y el subsidio de contención familiar para mi mamá. Ella es una jubilada que cobra la mínima y cuenta con ese dinero para poder solventar sus gastos. Demás está decir que como hijos colaboramos económicamente con ella. Primero fuimos a presentar el certificado de defunción a la oficina de calle Mendoza. Nos dijeron que con eso podríamos pedir el turno y hacer ambos trámites el mismo día. Desde el lunes 10 de junio estamos llamando y nos dicen que usemos la web. Por la web nos dicen que probemos a las 24 horas, y así sucesivamente. Una empleada de atención telefónica nos dijo que sólo dan turnos para créditos a los beneficiarios de la asignación universal y que no hay turnos para pensiones en la región "por tiempo indefinido". Mi mamá espera pacientemente un turno para cobrar lo que le corresponde. El 19 de julio la hicieron ir a la delegación de calle Rioja y cuando llegó su turno era para un crédito. Cuando les explicó que había pedido para la pensión le dijeron que no se la iban a hacer porque su turno era para otra cosa, y la mandaron de vuelta a la casa. ¿Hasta cuándo le van a tomar el pelo a los jubilados? Solución urgente para las personas que aportaron todos los años que correspondían y ahora les niegan sus derechos.

María Cecilia Ríos

DNI 28.968.224