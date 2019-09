Hambre e injusticia social

No quedó otra alternativa. El hambre en la Argentina terminó por lograr consenso entre los políticos disidentes, que tanto daño hacen con esa actitud al vapuleado pueblo argentino. Y 222 votos a favor de la ley de Emergencia Alimentaria, ninguno en contra, en la Cámara de Diputados (cuando la promesa había sido pobreza cero), lo demuestran. Pero se olvidaron una vez más de los que en realidad nunca tienen en cuenta. Los jubilados nacionales que cobran la mínima. La canasta familiar llegó en Rosario a 60.532 pesos el 6 de septiembre de 2019 y la remuneración del jubilado "con la mínima" es de 12.937,22 pesos. Y si la jubilación se otorga por invalidez como el ejemplo de un joven padre que conozco, operado de un cáncer de laringe que tiene tres hijos menores de edad a su cargo y que cobra el 70 por ciento del haber normal, y que da un monto de 9.056,02 pesos, es estremecedor. Por curiosidad pregunté cómo se manejaba económicamente una situación así en otros países y me informé que en muchos de ellos el jubilado por invalidez cobra igual que el empleado en actividad. He observado la justa protesta del pueblo hambreado, su lucha, su dolor. Pero jamás he escuchado que la preocupación gubernamental abarque como corresponde a esa millonaria masa de jubilados hambreados desde hace muchos años. Tampoco he visto al periodismo en su totalidad, enardecerse por aquellos que no pueden hacerlo. Abuelos que no pueden cortar calles, ni armar carpas, ni hacerse oír multitudinariamente por razones obvias. Arrastran hambre e indignidad desde hace muchos años. Aparte de toda clase de falencias, si no consiguen que algún familiar pueda ayudarlos. De todos modos el consenso siempre es bueno. Lástima que haya que tocar fondo de esta manera para lograrlo. Es una pena tener que refrescar la memoria de muchos y recordarles que los viejos son nuestro origen y que si tenemos suerte todos transitaremos esa etapa como una más de la vida. Pido disculpas por sumar una reflexión tan amarga que todos conocemos. Pero la realidad tan injusta, supera.

Edith Michelotti

Las cosas por su nombre

Quiero responder a la carta del día 14 de septiembre pasado titulada "¿Progresistas o comunistas?". Llamemos las cosas por su nombre, por favor. Decirle "comunismo" al keynesianismo, la socialdemocracia, el trotskysmo, o cualquier variante de izquierda "progre" antimarxista, sería lo mismo que decirle "nacionalismo" al conservadurismo, liberalismo, y cualquier corriente de derecha capitalista amante de la globalización multinacional. Las cosas como son: izquierda y derecha sólo son términos que cumplen con un rol dentro del bipartidismo hegemónico; "izquierda" no es sinónimo de "marxismo", nomás basta con ver que en EEUU la "izquierda" es el Partido Demócrata, liberal como lo es Macri acá, y por ende cuando el trotskysmo defiende el idealismo burgués como la "ideología de género" está defendiendo lo mismo que en EEUU es defendido por Hillary Clinton, una burguesa antimarxista. Del mismo modo Venezuela al ser un país con economía de mercado y propiedad privada entonces no puede ser considerado "socialista" por más que se autodenomine así; si vamos al caso también en Argentina tenemos un partido llamado "socialista" que en realidad es socialdemócrata y keynesiano, por ende no es ni comunista ni marxista. Culpar al comunismo por el fracaso de Venezuela sería lo mismo que culpar al virrey Cisneros por el actual fracaso de la Argentina, culpar a viejos que ya no existen es no aceptar el mea culpa del fracaso de las ideologías del establishment que siguen dominando al sistema bipartidista obsoleto.

Mathias Orué Suleimán

¿Otra vez Litoral Gas?

Uno de los grandes problemas del siniestro de Salta 2141 es que se ignoraba en dónde pasaban los caños de gas para poder cortarlo. Hace unos días en San Luis y Río de Janeiro, ante un incendio con fuga de gas, tuvieron que romper toda la vereda porque no se sabía por dónde pasaban los caños. Pasaron años y Litoral Gas no corrigió su deficiencia. Eso lo hace doblemente responsable de los daños y debería incorporarse como "hecho nuevo" en las apelaciones por las muertes de calle Salta en cuyo juicio la empresa y sus funcionarios fueron absueltos. Nota: convengamos en que el Enargas tampoco exigió que se recuperaran los planos de instalaciones de la ciudad.

Claudio Gershanik

DNI 10.866.756