La gran inundación ocurrida el 1º de febrero de 1953 en Holanda debida al Mar del Norte hizo que los holandeses decidieran cerrar las bocas del estuario del río Rhin, próximas al mar y cerca de la frontera con Bélgica. El proyecto comenzó a materializarse pero en la década del 70, los ambientalistas advirtieron al gobierno que la clausura total de las entradas del estuario eliminaría las corrientes marinas y tendría graves consecuencias para el medio ambiente en el delta del Rhin. El gobierno atendió la advertencia y los ingenieros modificaron los trabajos que estaban en plena ejecución para adaptarlos a las necesidades del ecosistema, lo que demandó más tiempo, mayor esfuerzo y un sobrecosto de 800 millones de dólares. Constituyó una epopeya de la ingeniería hidráulica holandesa la realización de la obra que, desde 1986, protege a Holanda del frío y devastador Mar del Norte, antiguo hacedor de inundaciones. Ahora bien, más allá de las Paso, los debates y de la persona que asuma la presidencia de nuestro país a partir del 10 de diciembre, el oficialismo y la oposición debieran observar este ejemplo dado por los holandeses; esa demostración de cómo deben trabajar armoniosamente funcionarios, técnicos y ecologistas, para conciliar los intereses que hay en los grandes emprendimientos. Pero no sólo en las megaobras físicas sino en cada una de las leyes inspiradas en el progreso institucional y social; sin arrogancias, criteriosamente y con humildad, tendrían que implementar políticas de Estado conducentes a llevar a la Argentina hacia un futuro venturoso.

Lo bueno de ser argentino

Qué bueno que somos argentinos, y que nuestras ideas políticas las podamos expresar en las urnas e este domingo. Muchos imbéciles, creadores de la tan nefasta grieta, presagian que según quien gane las elecciones podríamos ser como Venezuela, o tener los problemas que hoy tiene Chile, país que muchos también ponían como ejemplo a seguir. Por suerte, vivimos en Argentina y los dos partidos con más posibilidades tuvieron buenas y malas mientras gobernaron, y quiero creer que el que gane deberá tener muy en cuenta lo que está sucediendo en ambos países y servirles como ejemplo para que no pase en nuestro país, y pensar en un futuro promisorio para todos. Que tengamos elecciones en paz y sea una verdadera fiesta de la democracia, independientemente del que gane.

Un natatorio en la peatonal

Parece mentira y ya estamos tan acostumbrados a ver en la peatonal Córdoba, está vez a la altura del 1300, haciéndose reparaciones que después quedan inconclusas cuando las distintas empresas de servicios deben intervenir por algún problema interno. Esta vez, le tocó el turno a Aguas Santafesinas, que algunos ilusionados peatones creyeron que estaban efectuando la excavación para proyectar un natatorio municipal y popular en pleno centro de Rosario para todos aquellos que no pueden acceder a los clubes por el alto costo de las cuotas sociales. Hace tan poco tiempo se remodeló todo el Paseo y ya habían intervenido los distintos actores, que debían reparar sus cañerías internas para no volver a destruir todas las lajas nuevas utilizadas. Ahora podrían aprovechar para reparar los cruces, desde Corrientes y hasta Laprida, que el paso de las distintas unidades motoras han aflojado el adoquinado, y es imposible atravesar los mismos sin que se lesione un tobillo. ¿Alguna vez haremos los trabajos como corresponde?

Desigualdades ancestrales

Comparándonos socialmente con Chile surgen algunas simetrías mediante las cuales podemos deducir que "la igualdad" nunca será el objetivo del neoliberalismo porque su principio es la competencia y la meritocracia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) dice: "Chile encabeza el ranking de países más desiguales entre las principales economías del mundo. Indagando orígenes, cambios y desafíos de su enorme brecha social, la revisión histórica identifica el "pecado original" en Chile a la "asignación de tierras", realizada en la colonia a españoles y sus descendientes blancos originando la clase alta chilena". Perpetuando una clase social mediante la hacienda, dividiendo la sociedad en dominantes y dominados, diferenciando escandalosamente recursos y poderes. Sistema eterno que perpetró el dictador Pinochet, mantenido intacto por Sebastián Piñera, reafirmando el poder fáctico existente. La Ocde confirma a Chile como el país con más desigualdad del mundo y el menos preocupado en proteger el empleo y a los desempleados. Agrega: "La desigualdad chilena está en los tonos de piel, en la estatura, en los apellidos, en comparar las grandes ciudades con provincias abandonadas. En barrios opulentos y en calles inundadas, en los buses desbordados y los barrios abandonados". La eterna brecha de ingresos divide a los que recogen el mínimo de las migajas de la torta, mientras el segmento más rico, unas 10.000 personas, concentra el 19.5 por ciento de la producción del país. Mientras un 47 por ciento son excluidos e indigentes, y para el 90 por ciento de la clase media alta con sus ingresos sólo logran sobrevivir. Concluyendo: "Esto sugiere que tanto allá como aquí la experiencia de sentirse tratado injustamente no la distribuye el azar".

¿Un populismo procomunista en Chile?

No sería extraño que en todos estos movimientos sociales en Chile, Ecuador, Honduras, o mañana Argentina, estén infiltrados comunistas procubanos, alentados con su verba incendiaria desde Venezuela por Diosdado Cabello, sostén del dictador Nicolás Maduro y otros líderes de la región, funcionales a Rusia y Cuba. El primero, integrado al mundo capitalista, y los segundos, entre los cuales estamos, erigiéndose como baluartes de una causa ya perdida en el mundo, el populismo procomunista. En ocasiones estos delincuentes autoelegidos, disfrazados de demócratas, son los que generan el odio entre clases, mientras ellos y sus secuaces entronizados en el poder desfalcan al Estado, matriz de todos los gobiernos corruptos. Me parece mal que la prensa argentina insista en darle carácter de represión a la participación de las Fuerzas Armadas para reordenar y disciplinar las hordas de ladrones, oportunistas, criminales y saqueadores. El reclamo puede que sea legítimo, lo que no me parece conducente es pasar los límites en un claro acto de anarquismo con el fin de promover el caos y el desorden.

