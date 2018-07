Hace ya un tiempo el diario

La Capital publica una página similar a "Carta de los Lectores" y la titula "WhatsApp". Me parece muy positiva la idea de tener tipo "flash" la opinión de nuestro pueblo, sus fotografías de todo lo deficiente que se puede corregir, con la denuncia de los que pagan con sus impuestos a los que deberían controlar, vigilar y ordenar la ciudad. Para no extenderme demasiado, doy como ejemplo la página de WhatsApp del 19 de julio pasado. Entre otros, publicaba mensajes que decían: "Un auto de la policía de Santa Fe atravesando la rampa para discapacitados", "Auto abandonado en Garay al 600, hace tres meses", "Alvear y Tres de febrero, caño roto desde hace 10 días, agua derrochada". Así, todos los días el pueblo denuncia lo que ven sus ojos. La Municipalidad de Rosario tendría que agradecer el aporte periodístico como una misión de control de la vida diaria de sus ciudadanos, que supervisan sin cobrar como los inspectores, de cualquier área. Creo en beneficio de la ciudad, que las autoridades pertinentes deben prestar más atención y solucionar lo denunciado por nuestros ciudadanos. Vale recordar que todo el sistema político, desde el gobernador al último funcionario, existen gracias al pueblo, al que le deben prestar servicios inobjetables. En todas las naciones los sistemas que gobiernan lo hacen gracias a sus pueblos, que con impuestos los mantienen. Muchas veces, según la historia, creyeron que los puestos en los gobiernos eran para hacerse ricos ellos, sus familiares y sus amigos. Este tipo de corrupción lo paga el que trabaja. Deben aprender nuestros funcionarios que la crítica o la observación sobre los errores o falta de control no deben molestar. El cumplimiento del deber es una obligación del funcionario de turno. Vivamos como seres educados, sin violencia, sabiendo escuchar, aprendiendo de los que más saben y enseñando a los que les falta. La vida es corta. Como viejo marino siempre aconsejo vivir con alegría, aunque sea tiempo para llorar. Que Dios proteja a nuestro pueblo y sus gobernantes.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

Ni chicha, ni limonada

Blanco o negro. Si mezclamos los dos colores, el resultado no será ni blanco ni negro. Esa mezcla nos dará otro color: el gris. Nadie podrá decir que el nuevo color es blanco o negro. Perdieron su condición de tales. Del mismo modo, no se puede ser católico y pro aborto. El catecismo de la Iglesia Católica nos señala: “Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral”. Y agrega: “La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae”. Católicas por el Derecho a Decidir, es una ONG que promueve el aborto, cuya directora ejecutiva y asesora legal integra la Comisión de Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina. No son ni blanco, ni negro. Son un híbrido indefinido. Si fueran católicas, con sus errores y debilidades humanas, seguirían los preceptos de la Iglesia Católica. Si fueran pro aborto, no se definirían como católicas. Ni chicha, ni limonada. Otro híbrido indefinido es el conformado por quienes se dicen peronistas y están a favor del aborto. El peronismo se conforma siguiendo la doctrina de su líder, Juan Domingo Perón, y de quien llamaron la “jefa espiritual” de la Nación, María Eva Duarte de Perón. Evita decía: “El vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida”. Cuna sagrada que hoy quieren convertir en cadalso del niño por nacer. En tanto, el líder máximo de los peronistas y electo tres veces como presidente de la Nación, llamaba a desterrar del país, la práctica del “aborto criminal”. Y se manifestaba que “convencido de que el aborto criminal constituye una práctica amoral y delictuosa, aun cuando la tomen a su cargo profesionales en el arte de curar, el Estado ha orientado sus esfuerzos hacia la meta de desterrarla para siempre de entre nosotros”. Hoy, muchos que se dicen peronistas se manifiestan a favor del aborto. O son peronistas o son pro aborto. Son otro híbrido indefinido.

Orlando Agustín Gauna

El copiloto del FMI para Dujovne

El FMI nos asignó un ministro de Economía paralelo a Nicolás Dujovne, Roberto Cardarelli, para supervisar lo que hacemos con el dinero que dicen nos prestarán cuando califiquen como buena la gestión del gobierno. Parece un juego de palabras, pero si uno lee la letra chica de las declaraciones políticas a priori nos están sugiriendo que tendremos un mayor desbarajuste, teniendo en cuenta nuestra historia. Todo se centra en el tema de la inflación, los salarios, el dólar. Nefasto combo para nuestras debilitadas finanzas públicas. La primera que será difícil de erradicar en virtud de su retroalimentación permanentemente es la inflación, con subas por los formadores de precios y la despiadada carrera contra el atraso de precios promovida por la suba de la divisa y otros factores endógenos propios de nuestro mercado doméstico. Luego la demanda social por los salarios ajustables a la inflación y subvención a los que no trabajan. Por otro lado, la flotación que queríamos de la moneda norteamericana sólo sirvió para generar otro proceso de inversión de capitales especulativos en aras de empapelar hoy el propio mercado con tasas que cada vez nos hacen más riesgosos. Tengo mis dudas sobre el final de las Letes y de las Lebac, y no se trata de ser petardista sino realista, esta situación ya la hemos vivido. En nuestra vida cotidiana es un clásico que siempre deja víctimas y heridos. Siempre diré lo mismo, tendremos la clase de políticos y dirigentes que nos merecemos. Con una calculadora, lápiz y papel, los tecnócratas y burócratas arreglan todo, les falta calle.

Roberto Rubén Sánchez





Mejoren el servicio de taxis

No estoy de acuerdo con la llegada de Uber a Rosario, pero los taxistas deberán mejorar sus servicios. El martes 17, alrededor de las 20, frente al Pami I paré un taxi. Como llovía entré al coche sin fijarme quien conducía. Cuando arrancó, vi que alguien se movía a su lado, era una mujer que llevaba en brazos un bebé. Dos infracciones: con acompañante y un bebé adelante. Para completarla, sonó un celular al que el chofer respondió conduciendo entre un montón de coches, en forma peligrosa. Como no podía leerlo le pidió a su acompañante que lo hiciera, haciendo un montón de cruces de brazos en forma peligrosa. Para colmo, el coche no tenía muy bien los amortiguadores. Cuando bajé le hice notar las faltas. Su matricula termina en 28.

Velia Acosta