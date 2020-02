Hablemos claro sobre el aborto

Oponerse frontalmente a una imparable marea que busca legalizar el aborto a toda costa sería tiempo perdido. Debemos gastar energías sumando ideas que puedan ser constructivas. Después de todo, el gran mérito de una persona que no llega a abortar es cuando lo decide por su propia voluntad. No hacerlo “porque la ley te reprime” deja mucho que desear. Debemos aprovechar la ocasión para que todos hablemos con claridad. Quien haya inventado el término “aborto”, expresión aplicable a muchos temas, sólo buscaba generar una gran confusión. Si la ley saliera aprobada debería tener un artículo complementario que dijera “en adelante el hecho deberá mencionarse como asesinato no punible”.

Ricardo Gómez Kenny