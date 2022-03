Señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, ante su declaración de guerra a la inflación me permito, con el mayor de los respetos, recordarle la necesidad, en toda contienda, de recurrir a las armas adecuadas con el propósito de lograr su victoria, y no utilizar las empleadas en épocas pasadas si no dieron el resultado deseado. Así, la historia económica nos enseña que los controles de precios no obtuvieron nunca la meta ansiada de disminuir la inflación, ni tampoco los acuerdos con productores y comerciantes. Para salir ganancioso deberá reducir el gasto público, detener el ritmo de emisión monetaria, fomentar la producción mediante la derogación de todas las trabas e impuestos que la gravan. Todos los que le buscaron cinco patas al gato no las hallaron y terminaron fracasando.