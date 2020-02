Guardaparques argentinos

Acabo de llegar de un viaje desde la zona de Esquel (Chubut). En uno de los paseos que realizamos junto a mi esposa, otro matrimonio y una amiga oriunda del lugar llegamos al inmenso Parque Nacional Los Alerces. Al llegar a la Portada Sur fuimos detenidos por un joven quien nos indicó que, aún siendo jubilados, deberíamos abonar la suma de $ 180 por cada integrante del vehículo con excepción de nuestra esquelense amiga. Luego de realizar la visita nos dirigimos a una agencia de viajes de la ciudad para contratar una excursión lacustre, al ser consultado el titular de la agencia sobre la situación vivida en la Portada Sur, fuimos informados que bajo ningún aspecto corresponde pago alguno para quienes son jubilados en ningún Parque Nacional de nuestro país. Cuando llegamos al puerto Limonao que se encuentra en Villa Futalaufquen, donde también está la Administración e Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, me dirigí a las dependencias indicadas para consultar el tema con personal de Parques, entrevistándome con los guardaparques Sebastián Valle, Laura Fenoglio y Estefanía Demarchi, quienes me pidieron todos mis datos personales y me indicaron que si bien la situación por su monto era prácticamente desestimable, era muy grave desde el punto de vista moral por parte de quienes habían cometido tal torpeza, y que a pesar de ser domingo y ser el día de descanso del intendente Ariel Rodríguez, iban a poner en conocimiento a su jefe. A los pocos minutos recibí un WhatsApp de parte Rodríguez, quien me manifestaba su indignación y que se ponía a mi disposición para resolver el problema, ofreciéndome que me dirija a la Portada Sur a recuperarlo o bien que el se iba a encargar de obtenerlo en tanto le entregáramos fotocopias de nuestros documentos, los comprobantes de inscripción como jubilados y los tickets abonados. Así las cosas, al llegar a Rosario mi amiga me avisó que Rodríguez le había llevado el monto, y tal nuestras indicaciones debería ser donado a una entidad de bien público. Deseo destacar la actitud, vocación de servicio, abnegación y entrega de todos estos servidores públicos que junto a otras entidades, defienden día a día los colores de nuestra celeste y blanca, en el lugar y tiempo que se encuentren.

DNI 6.261.378

Guzmán en el Congreso

Mientras contemplaba al ministro Martín Guzmán y su patética exposición ante el Congreso de la Nación, concluí que una vez más un funcionario de la cartera de Economía desea que los argentinos -y sin el más mínimo esfuerzo- seamos todos “lindos, ricos y sanos”, antes que “feos, pobres y enfermos”.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

El Iapos nos quita beneficios

Soy docente jubilado. Hace un año y medio me practicaron una operación para extirpar la próstata en la cual se estaba desarrollando un carcinoma. Después recibí 36 aplicaciones de radioterapia, y debo tomar de por vida una pastillita cuya droga es la solifenacina. En los primeros meses retiraba la medicación de la farmacia y solamente pagaba seis o siete pesos del sellado o impuesto provincial. Después pasé a pagar más de 200 y en los últimos meses pagué $ 431,73. Días pasados llamé a la farmacia para saber si estaba aprobado mi “Plan 26” y me respondieron que le informaron del Iapos que “no va más ese plan” porque mis ingresos permiten que lo pueda comprar. ¿Cuándo fue que tuvimos ese tremendo aumento para que nuestra obra social determine la caducidad del plan? Fijándome en el recibo de haberes, veo que me descuentan para el Iapos $4.327,20 más $316 de Iapos Solidario, y cuando necesito la cobertura de la obra social no la tengo. Y para sumar otro destrato, me dicen en la farmacia que Iapos no reconoce para descuento ningún medicamento que contenga la droga solifenacina. El gremio debería recordarles a las autoridades del Iapos cuál es el rol a desempeñar de las obras sociales, porque cada vez benefician menos al afiliado y los descuentos son mayores. La obra social contrata médicos para auditar con el propósito de cercenarnos beneficios. O sea, es otra transferencia de recursos. Nos quitan descuentos a los afiliados que mantenemos al Iapos con nuestros aportes y lo pagan en sueldos a médicos auditores.

Osvaldo Del Fierro Flores