Gran aumento de la TGI en Ibarlucea

Como vecino de Ibarlucea y con el respeto que se merece el Sr. #jorgemasson no sólo por ser presidente comunal sino, más aún por haber sido elegido de manera democrática, voy a empezar este descargo con una frase no de mi autoría pero sí válida para los tiempos que corren. "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos", José de San Martín. Jorge (me permito la confianza porque en Ibarlucea nos conocemos todos) es una lástima que subestime el poder y la unión de los vecinos, en vez de celebrarla y de tratar de unir las partes lo único que hace es acentuar las diferencias. Somos vecinos autoconvocados sin partidismo político. Queremos y exigimos en nuestro pleno derecho el motivo por el cual se ha aumentado la TGI de manera imprudente y sobre todo afectando notablemente la economía de todos los vecinos. En este grupo de vecinos que nos reunimos en la plaza del pueblo y queremos que cualquiera puede participar hay un objetivo común, la mejora de calidad de vida de todos. Logramos a partir de esta unión empezar a mover una comuna dormida. Una comuna, que le recuerdo Jorge, pertenece a los habitantes de Ibarlucea, no a un partido político o a una persona. Todos tenemos consultas y/o dudas y queremos respuestas. En este momento cómo se justifica un aumento de un 100% en la TGI. Cómo explica a un jubilado o a una persona que perdió su empleo que le han incrementando la tasa un 100%. Esto lo podemos hablar como buenos vecinos que considero somos en Ibarlucea. Dé el ejemplo #jorgemasson #gestionMassom #comunadeibarlucea y llame a una audiencia pública donde atentamente y respetuosamente lo escucharemos pero donde también haremos valer, como hasta ahora, nuestros derechos como ciudadanos. Viva la democracia por un objetivo común, una Ibarlucea para todos. Porque preocuparse por los abuelos, niños y habitantes no es poner un Samco o una colonia es, después de tres años de gestión, que la calle principal se deje de inundar, que tengamos agua potable en las casas. Basta de zanjas a cielo abierto y repletas. Esperamos los #vecinosautoconvocados #sinpartidismopolitico una respuesta personal. Y recuerde: la humildad es lo que hace grande a las personas, no el orgullo. Está en usted la posibilidad de un cambio. Saludos cordiales.

Franco Intilangelo





"Roma", obra de arte en una película

He visto, casi sin darme cuenta, una obra de arte. Me refiero a la película mexicana "Roma", y digo casi sin darme cuenta porque al verla uno es llevado hasta compenetrarse íntimamente con lo que va pasando o no va pasando, aunque no sea sino una visión de la vida en ciudad de México en 1970. Para más, es en blanco y negro. Pero todo, la dirección, las actuaciones, la época, la vida cotidiana, está tan genialmente realizado que uno se olvida de la ficción y se hace parte del filme. Y eso sería la esencia del arte, unir la obra y la persona. Por lo demás, aunque muestra la vida de una familia de clase media acomodada y de su mucama indígena, no impone ningún discurso ni análisis ideológico, ni racial, ni clasista, ni pretendidamente intelectual. Simplemente muestra la vida, y cada uno sacará sus conclusiones, o no. Una película que puede recordar en algo a las del neorrealismo italiano. Para algunos espectadores que quizás esperaban colores, más acción o tal vez más efectos especiales, un posible fiasco, y para otros como yo, inesperadamente, una obra de arte.

DNI 6.065.831





Gracias a los oftalmólogos del Centenario

Mi profundo agradecimiento al equipo de oftalmología del Hospital Centenario, especialmente, a la doctora Elina Ciarlo. Fui tratado con muchísimo profesionalismo, amabilidad y comprensión. Siempre recibí palabras que me animaron a enfrentar mi problema con esperanza y seguridad. Cada encuentro, cada control, representó el contacto con grandes profesionales pero también con seres humanos excepcionales, capaces de entender todas y cada una de las sensaciones que el paciente padece. Y eso no es frecuente. Tengan ustedes la enorme satisfacción de estar cumpliendo a la perfección con la tarea para la cual han sido elegidos en bien de toda la comunidad.

Alberto A. Ramos





Nostalgia de un trabajador

Las historias reales de robos en nuestro país superan toda la ficción que se les pueda asignar y el tiempo es testigo de que éste es un mal genérico y medular que padecemos cuya máxima expresión fue la tristemente célebre "década ganada". Y voy a citar un ejemplo que corrobora lo que afirmo. Vino a mi casa a trabajar un plomero. En un rato de descanso, nos pusimos a charlar hasta que al hombre lo invadió la nostalgia. Me contó que desde el 2000 hasta el 2009 tuvo en su casa un criadero de aves y animales. Llegó a tener más de cien gallos y gallinas. Las gallinas le daban más de 60 huevos por día. Y, para las fiestas de fin de año tuvo más de 50 lechones de hasta 15 kilos y cerditos. Las chanchas madres rondaban los 130 kilos y el corral estaba construido con tablas. No obstante intuir el final de la historia, le pregunté al señor por qué dejó ese trabajo. A lo que respondió tajantemente: "Porque me robaban todos los días. Entonces, me cansé de esto y busqué otra forma de ganarme la vida".

DNI 12.161.930





Se necesita una toma de conciencia

La imprudencia de mucha gente deja resultados lamentables diariamente. A pesar de esto, no se vislumbra una toma de conciencia sobre la manera de obrar. Quienes conducen automóviles o colectivos parecen desafiar a la muerte a cada instante, incluso con el riesgo de provocar daños irreparables. La soberbia en cada ser humano hace que no interese siquiera la vida propia. Un gran sector social acusa problemas que bien podrían evitarse si existiera prudencia, pero también consideración por la vida. Caminar por la cornisa es un hábito para algunos. Cuesta aceptar que el comportamiento de una diversidad de ciudadanos representante, en ocasiones, riesgos permanentes.

Marcelo Malvestitti





Festival de Jesús María (II parte)

En contestación a la carta del señor Roque Sanguinetti, aparecida el 19 del enero, ratifico todo lo expresado por la psicóloga y proteccionista Aurascoff, por su experiencia en la materia y su reconocido proteccionismo a todos los animales con especial interés por perros y caballos. La muerte de un equino en ese festival fue debido a su maltrato por latigazos y no por caricias que le hiciera su jinete, justamente por utilizar un rebenque blando como usted comenta. Es innegable que todo espectáculo donde actúan animales debería ser prohibido, pero eso queda en manos de las autoridades donde se programan tales eventos.

DNI 4.265.619