Gracias por salvarme la vida

Soy la mujer que se descompuso en la peregrinación a San Nicolás el 8 de septiembre pasado en Ayacucho y Arijón. Había, creo, dos médicos y una médica en la playa de estacionamiento, y me llamaban por mi nombre, averiguando cómo me encontraba porque ellos no me veían bien, fue entre las 14.15 y 14.50. Después de reiteradas veces me preguntaban qué pensaba hacer (yo soy colaboradora de la Virgen que lleva las pecheras amarillas), entonces les dije que me iba con ellos y me llevó un periodista (lo único que sé es que tiene un auto Vento gris, porque no recuerdo su rostro) hasta Pueblo Esther. Allí me atendió el Sies y me llevaron al Hospital Provincial. Tenía disección de aorta. Mi necesidad es encontrar a los médicos y al periodista para agradecerles personalmente porque ellos me salvaron la vida.

Norma Salas

DNI 12.197.902

Armstrong