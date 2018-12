Gracias a Luz y Fuerza

Deseo aprovechar la oportunidad que brinda el diario La Capital en este espacio para agradecer al Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario la ayuda brindada. No solo me refiero a mi caso particular, sino a todas las instituciones que, según he podido comprobar, han recibido el apoyo de esa organización en tiempos tan difíciles por los que transita la sociedad no solo argentina, sino mundial. Deseo felicitar a los señores secretarios de ese sindicato, Alberto Botto y Néstor Salvatierra, por la permanente campaña solidaria que realizan los trabajadores de Luz y Fuerza, aun con personas o instituciones que no son afiliadas ni tienen vínculo alguno con el gremio. Esta apertura hacia la sociedad, que se hace según he podido comprobar por diversas publicaciones aparecidas en este diario y en otros medios, sin tener en cuenta cuestiones políticas, sociales o de otra índole, son un ejemplo a seguir. En momentos en que la ferocidad del mercado, el individualismo y la indiferencia embargan a muchos corazones, acciones como estas nos dan esperanza. Acciones que también desarrollan muchas personas e instituciones que son una luz en medio de tanta tiniebla. Gracias a los trabajadores de Luz y Fuerza por la ayuda brindada a mi familia y que Dios los bendiga.

DNI 11.100.564

Qué sienten los abuelos

Hoy visité a una abuela amiga que me llamó porque tenía que contarme algo y, como pude llegué, porque si me llamaba era porque no estaba bien. Llegué y cuando me vio me abrazó. Lloraba. Sus ojos llenos de lágrimas me hicieron ver cuánto estaba sufriendo. Sus manos me hicieron pensar cuántas lágrimas habían secado, cuánta ropa había lavado y cuánto sus ojos habían visto y callado. Ese día no aguantó más, se sintió muy sola, muy abandonada y muy triste. Yo le expliqué que todos los abuelos en nuestros hogares también sentimos lo mismo. Hay cosas que vemos y no hablamos, porque todo está mal, pensamos distinto a nuestros hijos a pesar de haberlos criado, a pesar de habernos sacrificado para que tuvieran lo que nosotros no pudimos tener. Todo les cae mal. Así es la mayoría, son egoístas. Es este mundo que les consume la cabeza, la tecnología, los avances y lo más triste: la ambición. Nos hacen sentir mal por lo que decimos, por lo que no decimos, por nuestra mirada, o por nuestros silencios. Le expliqué a esta abuela que debía vivir despreocupada de lo que les digan sus hijos, amarse, buscar cosas que le gusten y que nunca pudo realizar, leer, pasear o bien no hacer nada, pero sí quererse y respetarse. Me abrazó y me dio las gracias. Cuando salí de su casa me di cuenta de que había mentido, y que mi mentira le había hecho bien, por lo tanto a seguir aconsejando a los abuelos que necesiten mis mentiras. Mateo, mi perrito, muy quieto escuchaba y yo pensé que gracias a él yo no me sentía sola y que su compañía hacía de mí una persona muy feliz.

Martha Chimento

marchimen@express.com.ar



¡La labor ha sido cumplida!

El colegio Inmaculada Concepción, que fundara en los albores del 1900 la madre Eufrasia Iaconis, en barrio Belgrano, celebra las Bodas de Diamante de su secundario, ya que por 1954 a un año de arribada como directora, la Madre Leticia Mancini creyera oportuno y necesario para el barrio de hogares trabajadores la creación de ese nivel. En aquellos años vivir a 7 kilómetros del centro era una gran distancia. Fue así que haciendo rápidos contactos y sin pausa logró con su congregación la construcción edilicia necesaria y la incorporación del ciclo básico al liceo Bernardino Rivadavia, más siendo la aspiración suprema: el magisterio. En 1957 el colegio se incorporó al Normal N° 1, Nicolás Avellaneda. El sueño se concretó en 1958 con la primera promoción de maestras normales nacionales cuya colación se celebró en el teatro El Círculo. A 60 años de distancia, hoy aquellas adolescentes que se recibieron con el lema "siempre dar", a la fecha todas septuagenarias, recuerdan con amor y agradecimiento a aquellas religiosas y profesoras por haberles facilitado arribar a la misión docente que desplegaron plenamente, y les abriera las puertas y mentes al extremo de poder decir a la congregación de Sor Eufrasia y Sor Leticia que gracias a Dios y a María Inmaculada ¡la labor ha sido cumplida!

María Elena Aldana

DNI 4.096.613