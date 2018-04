Google no puede ser Dios

No recuerdo quién dijo que "pedirle al Estado que resuelva un problema es pedirle al zorro que cuide a las gallinas", pero es verdad, absolutamente verdad, aunque no lo crea. Desde muy pequeños –por la televisión y en los colegios– los gobernantes nos han saturado con propaganda y "explicaciones" sobre las buenas cosas que harán y lo bien que nos gobernarán, pero en realidad hacen lo contrario. Parece que la Comisión Europea ha renunciado a sugerir leyes para "proteger de injerencias los procesos electorales", confiando en la autorregulación en las redes sociales en lo que a "fake news" –noticias falsas– se refiere. Pero fueron precisamente los políticos quienes iniciaron estas falsedades. Así que resultaría irónico que pretendieran cuidarnos de ellas. La Comisión se sintió forzada a tratar el tema debido a la diseminación de noticias falsas en el referéndum del Brexit; las elecciones en Francia y Alemania, y las campañas de desinformación rusas hacia las repúblicas bálticas. Quizás el mejor chiste lo dijo un eurodiputado centro derechista español: "Las noticias falsas son un instrumento que usan los enemigos de la democracia", afirmó cuando estas noticias fueron iniciadas por sus colegas políticos elegidos, precisamente, en un proceso democrático. Ahora, quizás lo más preocupante es que esta campaña contra las "fake" ha sido amplificada por muchos medios de prensa cuando las medidas que podrían tomar los gobiernos implican cercenar la libertad de expresión. Se diría que algunos medios no quieren la competencia de las redes sociales. Tanto la han amplificado que de una encuesta resultó que el 83% de los encuestados dice que las noticias falsas son un peligro para la democracia. Por suerte, buena parte de la opinión pública se mantiene clara y ha presionado contra estas medidas al punto que en la Comisión han dicho que "no queremos que se nos acuse de querer ser un ministerio de la verdad... que diga: vamos a decir que es cierto y que falso". Pero dada tanta presión, sumada a la de algunos tribunales, Google se ha sentido forzada a tomar algunas medidas. El "reconocimiento jurídico" del derecho al olvido en Europa tiene su origen en 2011, cuando Google defendió ante la Audiencia Nacional española su negativa a cancelar datos de personas que consideraban que las referencias que el buscador arrojaba lesionaban su dignidad. La multinacional sostenía que eliminar o alterar los contenidos supondría la pérdida de "objetividad" y "censura". Desde 2014, Google ha recibido en los países de la Unión Europea más de 650 mil solicitudes para retirar más de 2,4 millones de direcciones de Internet, de las que ha cancelado alrededor de un millón, es decir, que atendió alrededor del 40% de los casos. Pero esto es pedirle a Google que juegue a Dios decidiendo qué es verdad y qué no. Los rumores falsos, y los malentendidos, son parte de la vida humana. Todos los hemos sufrido, aunque sólo sea a nivel social dentro de nuestra comunidad y, sin embargo, seguimos viviendo. Los que tienen la conciencia tranquila sabiendo que actúan con honestidad, sinceridad e intentando el bien común, duermen despreocupados. Cada uno es responsable de sus actos, y sabe con qué personas se junta y qué datos entrega. Pedirle al zorro que cuide el gallinero es muy peligroso, es pedirles a los políticos que sólo podamos conocer aquellas noticias –y del modo– que ellos quieren.

Alejandro Tagliavini

Memoria pura



En los últimos días se amontonaron recuerdos y hechos del pasado que son significativos para nuestro presente. Y como canta León Gieco, "todo está guardado en la memoria" y no nos deja olvidar. Los acontecimientos que originaron, hace 2.000 años, la actual Semana Santa, y hace más de 3.000 años los que recuerda la Pascua Judía; el hecho imperecedero de la guerra de Malvinas, vivo a cada momento; la tragedia de la represión brutal que nos viene a la memoria con el fallecimiento, hoy, del cura Zitelli, bendiciendo torturas. Todo está guardado en la memoria y, creo, constituye nuestro presente. Sí, eso creo, estamos constituidos por la memoria. Aquella oración con que los judíos inician una de sus celebraciones en el seno familiar nos advierte acerca de la memoria imborrable: "Mi padre era un arameo errante" (espero no equivocarme con la cita). Para lo bueno y lo no tan bueno, allí está ella, la memoria. Honrarla es nuestra misión.

Elena Sonzogni







Docentes: ¿quiénes se creen que son?



Los docentes rechazaron el aumento del 18% mas cláusula gatillo y van al paro. Es lamentable que estos gremios, fortalecidos por tener la educación de nuestros hijos en sus manos, los utilicen para ejercer presión. Consideran que están en desventaja comparados con el resto cuando en realidad están teniendo un aumento mayor al 15 % con el cual cerraron muchas paritarias, como por ejemplo la de empleados de comercio. La mayoría de los que trabajamos, muchos en peores condiciones que las de ellos, con mayor carga horaria diaria, sin tantas semanas de vacaciones ni contemplaciones por ausentismos (justificados o no), no tuvimos opciones y seguimos trabajando con el porcentaje acordado, nos guste o no. Sepan, señores docentes, que tampoco nos alcanza el dinero. Sin embargo, cumplimos con nuestras obligaciones sin perjudicar a nadie. ¿Será que los educadores (algunos no deberían estar al frente de las aulas), creen que tienen mayores derechos que el resto, que nos vemos altamente afectados por las medidas que toman? ¿Será que sólo levantan la voz para pedir mejoras salariales y nunca para pedir mejoras educativas o, como pasa en el caso de los docentes que recién empiezan, para pedir que las escuelas abran sus puertas en tiempo y forma, para que, pasados sus 14 días hábiles de vacaciones, puedan ir a trabajar y no recién cuando el director/a vuelve de sus vacaciones, que generalmente superan los 35 días hábiles debido a su antigüedad? ¿Será que sus representantes gremiales responden a partidos políticos y que más que defender condiciones laborales defienden ideologías y van al choque con medidas de fuerza? ¿Será que no podemos unirnos como sociedad para construir a futuro? En esta realidad abrumadora, como argentinos deberíamos todos ceder en algo y pensar en el bien general para un país mejor.

Graciela Torres







Gestos que engrandecen



Quisiera destacar un buen gesto solidario que viví hace unos días. Muchas personas suben fotos o videos de colectiveros y gente ayudando gente. El martes pasado asistí a la guardia del Hospital Provincial, mientras esperaba ser atendida llegó a la ventanilla de admisión una chica muy joven con un bebé en brazos que apenas podía caminar, había mucha gente en la fila esperando ser anotada pero no dudaron en darle el paso. Esta chica apenas podía mantenerse parada y cargaba con un bebé recién nacido en brazos. La empleada de ese turno intentó calmarla y la chica explicaba que tenía mucho dolor después de su cesárea, y que estaba sola en Rosario. Sin dudarlo y sin perder tiempo, la secretaria corrió de su lugar a buscar una silla de ruedas; cargó a la paciente con su bebé consintiéndola sobre el trayecto y la llevó a la sala de maternidad donde correspondía su atención, según le explicaba. Me he atendido en varios efectores públicos, y no por menospreciar destaco la actitud de esta empleada de no dudar y correr ayudando a esa mujer que se desvanecía. Algo de no ver todos los días, fue muy dulce y trató de calmarla en todo momento. La gente esperó ya que estaba ayudando a una mamá sola con su bebé que apenas podía sostener. Sólo pude averiguar que se llama Antonella, una muchacha de cabello oscuro que desempeñaba su tarea en el turno tarde. Me sale del corazón escribir esto, y agradecer y destacar que a pesar de no ser su función lo hizo de todo corazón y amor.

Romina Crespo







Los médicos mayores (II)



Coincido totalmente con la excelente carta de lectores firmada por el doctor Trop, publicada el martes 3 del corriente en este espacio. Los médicos somos rehenes de un sistema perverso que no cubre nuestras necesidades cuando nos enfermamos y menos aun será en el momento de la jubilación, cuando habiendo aportado tantos años una suma de dinero mucho mayor que cualquier caja de profesionales, recibiremos una exigua suma que no cubre ni siquiera las necesidades básicas. Comparto totalmente su opinión.

Dra. Adriana Sgrosso







Desfachatez y cinismo



La desfachatez, el cinismo y la hipocresía del ex relator de fútbol devenido en periodista, Mauricio Goldfarb, más conocido como Mauro Viale, ha superado todos los límites. Personaje mediático que se define ideológicamente de izquierda, enemigo acérrimo de los poderosos y defensor a ultranza de los más vulnerables, que condena los escraches y predica la moral y la ética, días atrás dedicó un programa casi entero para denostar "moralmente, laboral y profesionalmente" -motivado en una de las peores mesas en cincuenta años- a la señora conductora Mirtha Legrand. Paradójicamente, el principal auspiciante de este periodista y rector ético se expresa a través de un spot que sugiere: "¿No puede cobrar sus deudas? No se preocupe más, Morosos Incobrables tiene la solución. Correo privado al deudor y a los vecinos, desde ahora en adelante el preocupado será el deudor". Tal vez el aviso publicitario menos profesional y más extorsivo e inmoral de toda la televisión argentina.

Marta Escobar