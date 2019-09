Frenos, milagro y mantenimiento

Hace unos días, en el peaje de Campana, un camión sin frenos destruyó un automóvil cuya conductora (Agustina), milagrosamente pudo salir ilesa de lo que hasta segundos antes había sido su Citroën C4. La ingeniería de frenos de los camiones ha diseñado eficientes sistemas de frenado: normal, de emergencia, y hasta un modelo automático basado en cámaras y radares. Sin embargo, no es la primera vez que un camión cuyos frenos fallaron, provoca choques accidentes. En los últimos tiempos eso se ha repetido en Buenos Aires, aunque felizmente no hubo que lamentar víctimas fatales. El complejo circuito de frenado de los camiones que funciona con aire comprimido, incluye un compresor como elemento central, pistones, válvulas, zapatas y sensores de alarma. El freno de mano utiliza una reserva de aire. No sé si será posible diseñar un circuito de emergencia totalmente independiente a partir de un compresor auxiliar. Las imágenes mostraron a un camionero eludiendo desesperadamente cuanto vehículo iba delante de su camión por la Panamericana, pero inexorablemente tenía que chocar contra algo, como finalmente sucedió. Ante una frenada repentina, si los frenos de servicio no responden, nada podrá hacerse aunque un camión o autobús esté equipado con el mejor dispositivo de frenos de reserva. Pero si como en el caso comentado un conductor comprueba que se quedó sin frenos, con un circuito secundario e independiente de frenaje podría dominar la unidad. Como quiera que sea, dada la complejidad y trascendencia de los frenos en vehículos pesados, los fabricantes recomiendan un periódico y completo mantenimiento de ese delicado mecanismo de seguridad. No siempre un accidente va a terminar milagrosamente como en el caso de Agustina. La recomendación del mantenimiento es válida también para los automotores con frenos hidráulicos.

Edgardo Urraco