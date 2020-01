Fallamos todos

Inentendible, inexplicable, irracional. Cuesta adjetivar la acción de la patota que días pasados asesinó a un joven en Villa Gesell. Que la sociedad muestra signos de violencia a diario, no es novedad, pero la realidad nos muestra varias facetas que muestran nuestras fallas. Fallamos como sociedad, como padres, como educadores, como autoridades de los clubes. Fallan los responsables de los boliches donde concurren nuestros hijos y nietos, venden alcohol a menores, y permiten que ingresen en sus locales mucha más gente de la permitida en función de su capacidad. Luego, buscan proteger sus negocios sacando a la calle a los revoltosos, a los que intervinieron en una pelea, en forma voluntaria o no, dejando en la vía pública a los dos bandos para que se trencen en una pelea, terminando muchas veces en un hecho trágico, como el que ocurrió en esa ciudad balnearia. Falla la policía, ya que no puede cubrir la salida de todos esos lugares, muchas veces por inacción, llegan tarde o no intervienen. Estos incidentes ocurren generalmente en vacaciones, pero también en el resto del año, a la vuelta de nuestras casas. Falla el periodismo, en su afán de "vender" la noticia, concentra su crítica en "los rugbiers", ignorando el origen del problema. Se pelean quienes practican ese deporte y quienes no. Fallan los directivos que manejan ese deporte, ya que en su afán de inculcar valores, se manejan de una manera ambigua y no muy clara. Uno de sus principales sponsors, es una marca de cerveza. A no dudar que estos hechos se repetirán si tratamos como adultos a jóvenes que están aprendiendo a serlo, si les vendemos o proveemos alcohol a menores, acompañado con otro tipo de sustancias, si no inculcamos conductas y valores en casa, si no educamos como corresponde. La verdad que el problema es de todos, como sociedad.

Jorge Bustamante

DNI 7.796.562

El rugby no enseña a matar

No estigmaticemos un noble deporte como el rugby, que transmite, como pocos, valores de vida. En él se aplican durísimas sanciones —hasta 99 años de suspensión— a quienes cometen graves infracciones. Los jugadores son extremadamente respetuosos de las decisiones de los árbitros y nunca las discuten. Se confraterniza, a la finalización del partido, con los ocasionales adversarios en los terceros tiempos. Se les indica a los padres y concurrentes a los partidos que debe ser sumamente considerados y no instruir a sus hijos respecto de la forma del juego. El rugby no enseña a matar a puntapiés a nadie.

Roberto Meneghini

DNI 6.069.678

Muy bien por el intendente

El martes 21 de enero, a las 9.30, iba en colectivo hacia el trabajo, cuando al pasar por la plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, vi al intendente Pablo Javkin hablando con un grupo de personas que algo estaban reclamando. Me pareció muy buena acción del intendente. Felicitaciones, así se gobierna, escuchando los reclamos sin esconderse. A veces tendrá la solución y otras no pero vale su acción.

Hugo García

La tarjeta alimentaria

Ante la difusión de alerta del mal uso de la tarjeta alimentaria por parte de la gente que la necesita, y por los que se prestan a maniobras "non sanctas", sugiero una opción que evitaría ese propósito. Crear bocas de expendio, exclusivamente del rubro alimento, para que se canalice en el fin que se procuró al crearla. Esto evitaría el libre albedrío de hacer que inescrupulosos hagan pingües ganancias a costa de la gente que por ignorancia, debilidad de carácter o tentación a transgredir normativas, se prestan a ello. Estructurar su uso en diversas bocas de expendio distribuidas a lo largo y ancho del país no sería tan oneroso, y se arribaría con justeza al fin perseguido.

María Rosa Rovira