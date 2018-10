Ex alumna del colegio La Salle

Estos días se estuvo hablando bastante sobre el colegio al que concurrí, el La Salle, un colegio sobre el que sinceramente no tengo más que palabras de agradecimiento. Desde mi opinión y mi vivencia sólo puedo decir que es un lugar increíble donde además de lo académico te forman con valores y te apoyan en cada situación durante los años que pases ahí, y fuera también. No defiendo en lo más mínimo las acciones del profesor que acusan, e incluso afirmo que la mejor medida que pudieron haber tomado es haberlo echado, porque justamente esas personas no representan en nada al colegio. Quizás otros lo vivieron distinto, lo respeto; me cuesta entenderlo porque de verdad no puedo criticar en nada al colegio, pero lo respeto. Lo escribo porque probablemente mucha gente que no conoce realmente a la institución y sólo escucha lo que sale en los medios (los cuales agrandan una situación para tener más repercusión) y sin conocer, opinan o les crean una imagen del colegio que es falsa. No generalicemos ni echemos a la basura los años invertidos por los directivos para sacar al colegio adelante y poder lograr lo que lograron, ni nos dejemos llevar por el morbo de los medios de buscar beneficio de situaciones como estas.

Nubia Emiliozzi